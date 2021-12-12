وفد حكومي عماني يتفقد العاصمة الإدارية للاستفادة من التجربة المصرية

زار وفد حكومي رفيع المستوى من سلطنة عمان، برئاسة الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان، ومسؤولي وزارة الإسكان بعمان، العاصمة الإدارية الجديدة، يرافقهم المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ومسؤولو الجهاز والمشروعات، وذلك لبحث سبل التعاون والاستفادة من التجربة العمرانية المصرية.

الجولة التفقدية بدأت من البرج الأيقوني

وقال الشربينى، إنه تم استقبال الوفد العماني بمقر جهاز المدينة لعرض الموقف التنفيذي للعاصمة الإدارية الجديدة، وتوضيح أهم المعالم الرئيسية بها، وتقديم شرح واف حول مكونات المدينة، بجانب تلقي بعض الاستفسارات من أعضاء الوفد العماني، وتم الرد على الاستفسارات من قبل مسؤولي وزارة الإسكان بمصر.

وأضاف رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، إن الوفد تفقد المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، بدءا من البرج الأيقوني وهو أعلى برج بإفريقيا، حيث تم إطلاع أعضاء الوفد على أهم معالم المدينة من أعلى البرج، والذي يمكن مشاهدة جميع مواقع العاصمة من أعلاة.

الوفد العماني يبدي إعجابه بما ينجزه المصريون

وتابع رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، أن الزيارة شملت تفقد مشروع الحدائق المركزية «كابيتال بارك»، والتي تعد من أكبر الحدائق المركزية على مستوى العالم، حيث أبدى أعضاء الوفد إعجابهم الشديد بما ينجزه المصريون في هذا الصرح العظيم، ثم تبع ذلك جولة تفقدية لأهم المعالم الرئيسية بالمدينة، والتي شملت الحي السكني الخامس R5 - مسجد مصر - مبنى مجلس الوزراء - الحي الحكومي ومبنى البرلمان المصري، ثم الحي السكني الثالث R3.

من جانبه، تقدم وزير الإسكان العماني، بخالص الامتنان والتقدير لكل المصريين وفي مقدمتهم القيادة السياسية، التي تقوم على تنفيذ هذا الإنجاز المصري والصرح العظيم والمتمثل في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الشربيني، أن السر وراء حجم الإنجاز بالعاصمة الإدارية الجديدة، هو المتابعة المستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بجانب الإصرار والعزيمة من كل مصري يعمل داخل هذا المشروع العظيم.

جدير بالذكر، أن الوفد العماني، ضم الدكتور محمد المطوع، وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بعمان، وأشرف المحروقي، رئيس مكتب وزير الإسكان العماني، والمهندس محمد الجابري، مدير عام الإسكان بمسقط بسلطنة عمان، والمهندس سلطان الغافري، مدير عام الإسكان بمحافظة ظفار بسلطنة عمان، وعلي العيسائي، مدير عام الإسكان بمحافظة شمال الشرقية، جمال الهادي، رئـيس الهوية والتواصل.