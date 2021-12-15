ضبط لحوم مستوردة تباع بسعر البلدي في بورسعيد

تمكّنت الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، من ضبط كميات من اللحوم المستوردة، تباع على أنها بلدية في إحدى محال الجزارة بمدينة بورفؤاد، وذلك خلال حملة مكبرة لضبط الأسواق بالمحافظة.

حملات لحماية المواطنين من الغش التجاري

من جانبه أكد ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين ببورسعيد، أنه قد وجّه بشن حملات مكثفة لضبط الأسواق، خاصة محلات السوبر ماركت والمطاعم والمخابز والجزارة خلال الساعات الماضية، للتأكد من مدى صلاحية المنتجات والمواد الغذائية لحماية المواطنين من السلع الفاسدة.

وجاءت الحملة تحت إشراف محمد أحمد عوض، وكيل المديرية، الذى وجّه بتشكيل عدداً من الحملات، بقيادة المهندس خالد فهمى مدير إدارة الرقابة، وإبراهيم الدهري رئيس الرقابة ورئيسًا للحملة، وعضوية كل من حسن عبد الله، والعربى عبدالحليم ومحمد السحراوي، وياسر جمعة، كبار مفتشي الرقابة التموينية، وذلك بالاشتراك مع مباحث تموين والعقيد سهيل الجبالي، مأمور قسم شرطة التموين، والدكتور أسامة العزبي، رئيس قسم التفتيش على المجازر بمديرية الطب البيطري.

لحوم مستوردة تباع على أنها بلدي

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية تقدر بـ200 كجم من اللحوم المستوردة داخل أحد محال الجزارة ببور فؤاد، حيث تبيّن من الفحص أنها فى حالة إحلال تام غير أنها تباع على أنها لحوم بلدية للمواطنين بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين والتربح دون وجه حق.

بدوره، أمر وكيل وزارة التموين ببورسعيد، بالتحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرر محضر بالواقعة وجارِ العرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

كما أكد ناصر ثابت، خلال بيان له، استمرار جهود مديرية التموين في ضبط أي مخالفات من خلال الحملات الصباحية والمسائية، مطالبًا المواطنين بأنه حال وجود أي شكوى، عليهم التواصل من خلال غرفة عمليات المديرية والصفحة الرسمية لمديرية التموين عبر صفحات التواصل الاجتماعي «فيس بوك».