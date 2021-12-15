شردي: «مصر تستحق الخروج.. لو جبنا فريق من الحارة كان لعب أحسن من كده»

فتح الإعلامي محمد مصطفى شردي النار على لاعبي منتخب مصر والجهاز الفني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، بعد الهزيمة القاتلة التي مني بها الفريق قبل قليل، أمام منتخب تونس الشقيق، أدت إلى إقصائه من الدور قبل النهائي من بطولة كأس العرب المقامة في قطر.

وقال شردي، خلال تقديمه برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم، إنه لا يرى فائدة من الكرة متابعا: «بلاها كورة بلاش نحرق دم الشعب المصري، إحنا مش محتاجين حرقة دم أكتر من كده، وكيروش ده مدرب فاشل، وده حق كمشجع مصري، كان بيتفرج على مباراة اتحرق فيها دمنا، بقدر ما هما بيصرفوا على منتخب مش عارف يعمل حاجة، إيه حالة التوهان اللي شوفناها دي، مين اللي اسمه مروان ده، هو كل واحد اسمه مروان ييجي يقعد يحرق دم الشعب المصري، ممنوع حد اسمه مروان يلعب كورة ماطلعوا القرار ده».

فرص كبيرة مهدرة

واستنكر محمد مصطفى شردي كمية الفرصة المهدرة من جانب منتخب مصر أمام منتخب تونس في نصف النهائي في بطولة كأس العرب المقامة في قطر، والتغييرات الغريبة التي أجراها كيروش، وتسببت في خسارة وتسجيل اللاعب عمرو السولية هدفا في نفسه لأنه لم يستطع تسجيل هدف لمنتخب مصر.

مصر تستحق الخروج

وأوضح الإعلامي أن مصر تستحق الخروج، مباركا للمنتخب التونسي لأن اللاعبين موتوا نفسهم ولكن مصر كراتها عالية واللاعبون تائهون ويتمتعون بالأنانية أمام المرمى، لافتا إلى أن الشعب المصري حس بإحباط وحرقة دم لذا يجب إعادة النظر في المدرب بشكل او آخر ويتم الاستعانة بمدرب آخر يساعده.

وواصل: «أنا طالع على الهوا عندي الضغط وعمال أضرب أخماس في أسداس، الشعب المصري مش مصدق إن دول يضيعوا الماتش ودول بيمثلوا مصر، ده فريق ميستحقش يوصل وبعدين هيمثلوا مصر إزاي في كأس العالم، اللي جايب المنتخب ده واللي قاعد فوق منه في اتحاد الكرة عشان يعمل استراتيجية ومهلبية وملايين وملايين على حرقة دم، مشوفناش كرة عدل عشان نقولهم معلش، دول مش عارفين يلعبوا كرة، لو جبنا فريق الأسد المرعب من أي حارة في مصر كان لعب أحسن من كده ، هو فيه اتحاد كرة في مصر بيسمع وشايف اللي بيحصل في الفريق القومي، أتمنى بصراحة، أخرج أقول إحنا آسفين مبنعرفش».