إطلاق مبادرة «نور حياة» لضعف وفقدان الإبصار غدا بأسوان

تشهد محافظة أسوان، غداً الخميس، إطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «نور حياة» لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار، وتوفير العلاج لغير القادرين، مع إعداد أول قاعدة بيانات عن مشكلة ضعف وفقدان الإبصار بمصر، حتى تصبح خالية من الإعاقة البصرية.

وبناء على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، اجتماعاً تنسيقياً مع وفد صندوق تحيا مصر، الذي ضم كل من أحمد خيري مدير برنامج الرعاية الصحية، وأحمد جمال منسق المبادرة، وذلك بحضور مديري التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة لمناقشة الإجراءات التنفيذية لبدء تنفيذ المبادرة الرئاسية.

ومن جانبه، أشاد اللواء أشرف عطية بدور صندوق تحيا مصر، والقوات المسلحة المصرية لتنفيذ مبادرة «نور حياة»، التي تستهدف جميع المواطنين المستحقين في مختلف محافظات الجمهورية، مؤكداً أن هناك تعاونا مستمرا ومتواصلا مع صندوق تحيا مصر من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية بقطاعات العمل العام المختلفة على أرض المحافظة، فضلاً عن توفير الدعم للفئات الأكثر احتياجاً اجتماعياً وصحياً، بالإضافة إلى مشروعات التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة المعيلة.

توفير الخدمة الطبية والعلاجية للمواطنين

وأشار «عطية» إلى ترحيب المحافظة الشديد بتنفيذ هذه المبادرة الإنسانية لخدمة المواطنين بمختلف القرى والمدن والمراكز، ما يساهم في توفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية لهم بالشكل المطلوب.

فيما أوضح اللواء حازم عزت خلال الاجتماع، أن هناك توجيهات مباشرة من محافظ أسوان؛ لتقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لتنفيذ المبادرة على الوجه الأكمل، وتم إعطاء التعليمات للجهاز التنفيذي بالتنسيق مع فريق عمل المبادرة لتذليل أي عقبات وتسخير كافة الإمكانيات ليقوم فريق المبادرة بمهامه بكل سهولة ويسر، لافتاً إلى أن المبادرة تجري الكشف الطبي على كافة الحالات المستهدفة، مع تنظيم قوافل طبية بمراكز الشباب بالمحافظة للكشف على المواطنين غير القادرين بالمجان.

قوافل طبية ضمن مبادرة نور حياة

ولفت إلى أنه من المقرر أن تبدأ أعمال أولى قوافل المبادرة صباح الغد بمركز شباب الشلال على أيدي فريق من الأطباء يضم 4 أطباء متخصصين، بجانب 5 من طاقم التمريض، وأخصائي بصريات، وصيدلي، ومهندس أجهزة طبية، كما يتم إجراء المسح الطبي والتشخيص المبكر لمسببات ضعف الإبصار، مع عمل النظارات الطبية بالمجان داخل القافلة وتحويل الحالات التى تحتاج إلى تدخل جراحي لمستشفى أسوان العسكري، وذلك بهدف إعادة دمج وتمكين ضعاف البصر، ورفع الوعي لدى المواطن للوصول بمصر خالية من الإعاقة البصرية.