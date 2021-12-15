محافظ أسوان يعزي أسرة طالبة حادث «العقاد» ويحيل الواقعة للنيابة

أعرب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن خالص عزائه لأسرة الطالبة منار أشرف محمد، 18 سنة، من محافظة قنا، والتي توفت أمس أمام استاد أسوان الرياضي، بعد تعرضها لحادث مروري من إحدى سيارات النقل الثقيل بطريق مدخل حي العقاد، داعيا الله أن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أسرتها الصبر والسلوان.

محافظ أسوان يحيل الواقعة للنيابة

وأكد اللواء أشرف عطية إحالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق، والتي ستتخذ الإجراءات القانونية، وتعاقب المخطئ طبقاً لسيادة القانون، والتحقيقات التي ستتم في هذا الشأن .

وشدد المحافظ على ضرورة تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، من خلال وضع الحواجز والإرشادات الفوسفورية، لتحذير المواطنين من الاقتراب من المعدات والتشوينات.

وفي نفس السياق، أمر محافظ أسوان بتكثيف التواجد المروري، وتركيب المطبات لطريق مدخل العقاد حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.

مصرع فتاة دهسا أسفل سيارة نقل

وشهدت منطقة «العقاد» بجوار استاد أسوان الرياضي، مساء أمس الثلاثاء، مصرع طالبة جامعية دهست أسفل سيارة نقل ثقيل، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل الجثمان إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بمصرع مصرع فتاة جامعية دهسها أسفل سيارة نقل ثقيل، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة مباشرة متأثرة بإصابتها، وذلك بمنطقة العقاد بجوار أستاد أسوان الرياضي، وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقل جثمانها إلى المشرحة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اصابة 12 شخصا في انقلاب سيارة بأسوان

وفي سياق آخر تلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، ما أسفر عن إصابة 12 شخصا بطريق صحاري، وتحديدا بالقرب من مطار أسوان، وعلى الفور نُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتبين إصابة كل من أميرة سيد حسن، 33 سنة، وزهرة عبدالله 56 سنة، وشعبان أحمد مكاوي، 41 سنة، وزينب صبري عبد الباسط، 32 سنة، وحنان حسن محمود، 33 سنة، ونورهان حمزة محمد، 19 سنة، وعزيزة عوض الله، 40 سنة، وبدوية علي موسى، 48 سنة، وأميرة سيف الدين، 25 سنة، وزينب حامد أحمد محمود، 35 سنة، وفاطمة محمد مركب، 33 سنة، ومنى محمد صيام، 40 سنة، وجاري عمل الأشعات والتحاليل اللازمة لهم .