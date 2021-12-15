بريد الوطن.. «حياة كريمة» لأهل الصعيد

«لا يصح إلا الصحيح» مقولة قديمة يعمل بها أجدادنا منذ قديم الأزل، ففعلاً لا يصح أن يكون هناك تقدم اجتماعى أو اقتصادى إلا على أيدى أناس ينعمون بحياة كريمة آدمية على أرض المحروسة، فقد آمن الرئيس عبدالفتاح السيسى بمقولة «ما استحق أن يولد من عاش لنفسه فقط»، فمنذ أن تولى أمور البلاد يحمل على عاتقه هم المواطن المصرى من أجل علاج كل من يعانى من أمراض حتى يكون كل سكان مصر بصحة جيدة، إلى معيشتهم التى دشن من أجلها مبادرة «حياة كريمة»، فكان عندما يمر على أماكن العشوائيات فى مصر التى ملأت القاهرة كان يحزن، لكنه أقسم أن تكون مصر خالية من العشوائيات، فبدأ بالشمال أولاً بدأ بإنشاء مدن ومشاريع تغطى محافظات شمال الوادى والدلتا، فأنشأ مدناً جديدة وشققاً سكنية آمنة لهؤلاء الذين كانوا يعانون تلك الحياة غير الآدمية حتى تكون وجهة حضارية مشرفة لأى زائر من الخارج.

بدأ العمل منذ ما يقرب من شهر فى مدن الصعيد، وسط فرح من صعيدى مصر، فالرجل الصعيدى يقف كالصخر أمام الصعاب، من هنا كان لا بد أن يحيا حياة كريمة مثل أهالينا فى الوجه البحرى، فكان لا بد من أن نشمل أهل الصعيد بعين الرعاية والعطف من مشاريع سكنية لمشاريع تعليمية وترفيهية ووحدات صحية، حتى لا ينقصهم شىء، فكل ما يحتاجون إليه سيجدونه، لأن الرجل الصعيدى يستحق منا الاحترام هو وأطفاله الذين هم شباب المستقبل، وسيسهمون فى بناء مصر الجديدة واستعادة مكانتها أمام العالم.

ياسمين مجدى عبده

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