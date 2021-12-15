بريد الوطن.. فلسفة وجود

سقط المتاع إذا ألقى بك الوطن

فصرت للطعنة النجلاء تحتضن

مصر التى قدست والخلد توجها

وفى يديها كنوز الكون تؤتمن

لو لامست مصر أقفار الفراق غدت

فردوس روض يتوق القلب والبدن

قد شيد الأفق عرش العزم فى كنف

للصبر فى حصنه الأسياف ترتكن

من كل شرق وغرب فاض عنبرها

يبلغ الكون صبحاً وجهه حسن

إباؤها وصناديد بقبضتها

بذكرها فر منها الكفر والوثن

فى حضنها يسكن العشق الذى شهدت

له سنابل شوق بالحنين دنوا

حبات رملك مصر العشق ودعها

عطر الشهادة والعدوان يندفن

عبدالناصر الكومى

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