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محمود مسلم

بريد الوطن.. فلسفة وجود

كتب:

بريد الوطن
07:51 م | الأربعاء 15 ديسمبر 2021
بريد الوطن

بريد الوطن

سقط المتاع إذا ألقى بك الوطن

فصرت للطعنة النجلاء تحتضن

مصر التى قدست والخلد توجها

وفى يديها كنوز الكون تؤتمن

لو لامست مصر أقفار الفراق غدت

فردوس روض يتوق القلب والبدن

قد شيد الأفق عرش العزم فى كنف

للصبر فى حصنه الأسياف ترتكن

من كل شرق وغرب فاض عنبرها

يبلغ الكون صبحاً وجهه حسن

إباؤها وصناديد بقبضتها

بذكرها فر منها الكفر والوثن

فى حضنها يسكن العشق الذى شهدت

له سنابل شوق بالحنين دنوا

حبات رملك مصر العشق ودعها

عطر الشهادة والعدوان يندفن

 

عبدالناصر الكومى

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