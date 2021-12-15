بريد الوطن.. فلسفة وجود
كتب:
بريد الوطن
07:51 م | الأربعاء 15 ديسمبر 2021
بريد الوطن
سقط المتاع إذا ألقى بك الوطن
فصرت للطعنة النجلاء تحتضن
مصر التى قدست والخلد توجها
وفى يديها كنوز الكون تؤتمن
لو لامست مصر أقفار الفراق غدت
فردوس روض يتوق القلب والبدن
قد شيد الأفق عرش العزم فى كنف
للصبر فى حصنه الأسياف ترتكن
من كل شرق وغرب فاض عنبرها
يبلغ الكون صبحاً وجهه حسن
إباؤها وصناديد بقبضتها
بذكرها فر منها الكفر والوثن
فى حضنها يسكن العشق الذى شهدت
له سنابل شوق بالحنين دنوا
حبات رملك مصر العشق ودعها
عطر الشهادة والعدوان يندفن
عبدالناصر الكومى
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