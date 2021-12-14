مطربة كورال حلوان: الغناء أمام الرئيس كان حلمي وحلم أسرتي

قالت كنزي تركي، مطربة كورال جامعة حلوان، التي غنت أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، أثناء زيارته إلى جامعة كفر الشيخ، إنها شعرت بفخر كبير جدًا بعد علمها أنها سوف تغني في حضور الرئيس، خاصة أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، هو الذي تحدث معها وطلبها للغناء في الحفل.

حلم كنزي وأسرتها

وأضافت «تركي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، اليوم، أن عمرها 20 سنة، وتغني في الأوبرا من سن 7 سنين، وغنت في منتدى شباب العالم في 2019، وظهرت في الكثير من الحفلات مع فنانين كبار مثل هاني شاكر، ومدحت صالح، وشاركت في أغنية فيلم «قصة حب»، لافتة إلى أن الفرصة الكبيرة التي شاركت فيها هو عرض اليوم، مشددة على أن هذا حلمها وحلم أسرتها.

وتابعت مطربة كورال جامعة حلوان، أنها تستمع لأغاني ليلى مراد، والمطربين العمالقة الذين أثروا فيها وفي شخصيتها، مشددة على أنها تتمنى إصدار أغانيها الخاصة.

السيسي يشيد بكورال جامعة حلوان

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أشاد بفريق كورال كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان بقيادة الدكتور أحمد عواد، وذلك خلال لقائه بطلاب وأعضاء هيئة تدريس جامعة كفر الشيخ، حيث قدم الفريق عددا من الأغنيات والمقطوعات الفنية الوطنية.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي: «ماتمشوش إلا ما أشكركوا بصراحة يعني.. استنوا متمشوش.. أنا بحييكو والله أنتو أدتوني أمل كبير أوي، ده إحنا عندنا حاجة عظيمة جدا.. الجامعات مليانة مواهب جميلة ورائعة أنا بشكركوا، حاجة راقية ورائعة».

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع بالمجلس الأعلى للجامعات اليوم، في مقر جامعة كفر الشيخ، وأكد خلال اللقاء، دعم الدولة الكامل لمنظومة الجامعات، تقديرا لدورها المهم، وإيمانا بأن التعليم الجامعي المتميز والمتطور، هو قاطرة التقدم التي تقود الأمم إلى مستقبل أفضل.