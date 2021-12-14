مطربة كورال بجامعة حلوان: شعرت بمسؤولية كبيرة أثناء الغناء أمام الرئيس

قالت كنزي تركي، مطربة كورال بجامعة حلوان، إنها كانت تشعر بمسئولية كبيرة أثناء غنائها أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي عقب زيارته إلى جامعة كفر الشيخ، معربة عن سعادتها الكبرى، موضحة أنها كأنها تشعر بالغناء أمام أهلها عندما وقفت على المسرح أمام الرئيس.

توتر وقلق بعد انتهاء الأغنية

وأضافت «تركي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أنها انتابها التوتر والقلق عندما انتهت الأغنية، وخاصة عندما طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي رجوع الكورال مرة أخرى، ليوجه إليها الشكر.

ضرورة دعم المبدعين ورعاية الموهوبين

وأشارت إلى وجود عدد من الموسيقيين غير دارسين في معهد الموسيقى، ويجب دعمهم، متابعة: «المفروض يكون أنشطة كثيرة في الأوبرا وغيرها، وأنا بغني في الأوبرا من وأنا صغيرة، محتاجين مسارح كتير تشارك في الناس عشان تعرض موهبتها».

وتابعت: «أول سنة في الجامعة شاركت في حفل بمناسبة مرور 110 سنة على تأسيس الجامعة، وحضرها وزير التعليم العالي، وشاركت في مهرجان الفن اللي بيشارك فيه خريجيين تربية موسيقية وفنية وفنون جميلة عشان يعملوا حاجة مبهرة، للأسف ساعات الحاجات اللي ملهاش قيمة هي اللي بنتشر، بس أنا ساعات بنزل حاجات على تيك توك بتاعي وفيسبوك،علشان أقدم حاجة جديدة»، موضحة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أشار خلال الحفل، إلى وجود العديد من المواهب تدرس في غير أماكن أخرى غير الجامعات المتخصصة.