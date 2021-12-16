«الفضاء المصرية» تكشف تفاصيل تسليم 3 أقمار صناعية للجامعات

كشف الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل تسليم 3 أفكار صناعية لـ3 جامعات حكومية، في إطار البرنامج المشترك بين الوكالة والجامعات بشأن توطين تكنولوجيا الفضاء في الجامعات المختلفة، وفي إطار خدمة أهداف واستراتيجية خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وأوضح «القصوي» أن الأقمار صناعية تعليمية (Space Keys)، وستسلم لكليات علوم حلوان وهندسة «عين شمس، والأكاديمية البحرية فرع شيراتون القاهرة».

الأقمار الصناعية بمكونات فضائية 100%

وأوضح الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المشروع يتمثل في تسليم 3 أقمار للتدريب و التعلم وليس للإطلاق، مضيفا أنها ضمن مشروع تسليم 30 قمر صناعي للجامعات بحد أقصى شهر فبراير المقبل، لافتا إلى أن العمل بها بدأ مطلع العام الجاري، وفقا لبروتوكول التعاون المشترك.

تصنيع الأقمار بالاشتراك مع الجامعة المشتركة

وأشار إلى أن تصنيع الأقمار جرى بالاشتراك بين الفريق البحثي بوكالة الفضاء والجامعة المشتركة، منوها إلى أن التكلفة مشتركة بين الأطراف، مشددا على أن مكونات الأقمار الصناعية مصرية 100%، لافتا إلي ان الهدف من هذه التجربة هو توطين تكنولوجيا صناعة الفضاء في الجامعات الحكومية والخاصة ورفع مستوى الوعي لدي الطلاب تجاه تكنولوجيا الفضاء، مؤكدا أن البحث العلمي في مصر يسير بصورة متقدمة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوكالة تعمل على قدم وساق لتوطين صناعة وتجميع الأقمار الصناعية، لافتا إلى أنه سيجرى العام المقبل الانتهاء من مركز تجميع الأقمار الصناعية ضمن مدينة الفضاء المصرية، والعمل على البدء في تجميع القمر الصناعي «مصر».