بسمة وهبة لـ شيرين عبدالوهاب: «بيوت كتير اتخربت من التسرع»

طالبت الإعلامية بسمة وهبة، الفنانة شيرين عبدالوهاب، بإعادة النظر في علاقتها بطليقها الفنان حسام حبيب، موضحةً: «ما سأقوله محاولة إنقاذ إنسانية لشيرين وحسام حبيب، أقول لشيرين كلمتين محدش هيقولهملك غيري، وأتحدث كصديقة أقدم نصيحة لا كمذيعة، شيرين أوفر دوس حزن وزعل وجرح وتدخل ناس في حياتها، وكل ده عملها ضغط جامد جدا ويبقى السؤال هنا مين فينا ممرش بده؟!».

وأضافت «وهبة» خلال تقديم حلقة اليوم، من برنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور»: «الفرق إننا مقفول علينا بيتنا ومحدش يعرف حاجة وذنب اللي حصل مع شيرين وحسام حبيب إنهم من المشاهير، ياما بيوت اتخربت من التسرع وتدخل الآخرين في حياتهم وعند أول مشكلة حصلت استسلم لها الزوجان».

أي زوجة ممكن تتخانق

وتابعت: «مين مننا زوج أو زوجة مش بيتخانقوا مع بعض بدل المرة 10 و500، الستات ممكن تتعصب وتطلب الانفصال وده ممكن يحصل مع أي ست، ومين مقالتش لجوزها أنا مش طايقاك ومش عاوزاك، دي مبقتش عيشة، لما الحلة المياه بتفور فيها بيخرج كل حاجة».

شيرين اعترف بأنها متعبة نفسيا

وأردفت: «شيرين اعترفت بأنها متعبة نفسيًا وممكن تكون بتروح لطبيب نفسي وتحصل على علاج وهذا لا يعني أنها مش مجنونة، ولما تكون تحت هذا الضغط والتأثير وتتلقى العلاج وتحصل على دواء وتتحدث بقلبها ومشاعرها الخفية وعقلها الباطن، وبالتالي كل واحد المفروض يكون في حد قريب منه يفضفض معاه، بس يكون معاه لأن تأثيره عليه يخليه يقول كلام يرجع يندم عليه».