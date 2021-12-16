حظك اليوم برج القوس الخميس 16-12-2021 مهنيا وعاطفيا

الخجل والحساسية، يعدان أبرز صفات مولود برج القوس، كما أنه يحاول بشكل دائم أن يحمي الأشخاص حوله، وبشكل خاص الأفراد الذين يحبهم، من أي شيء قد يسبب لهم المخاطر.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

القمر في منزلك السادس يمنحك نشاطا كبيرا، واليوم تقوم بواجباتك المهنية والمنزلية.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

الشمس والمريخ في برجك يعدانك بأوقات حلوة تجمعك بالأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر.