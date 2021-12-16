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محمود مسلم

حظك اليوم برج الأسد الخميس 16-12-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:23 ص | الخميس 16 ديسمبر 2021
حظك اليوم برج الأسد

حظك اليوم برج الأسد

يعرف عن مولود برج الأسد القدرة على توزيع الوقت بين الجد واللعب، ما يجعل صاحبه ينعم براحة نفسيّة دائمة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

ما زال الفلك ينصحك بألا تفقد حماسك، وعليك أن تقاوم مشاعر الإحباط.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

القمر في وضع معاكس، وعليك أن تتأنى اليوم في ردود أفعالك ولا تعلن عن أفكارك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة رزان مغربي، ويوافق تاريخ ميلادها 19 أغسطس.

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