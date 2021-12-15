لقاح جديد ضد كورونا يمنح بشكل هوائي عن طريق الجلد.. يستهدف المتحورات

تجربة جديدة يجريها باحثون بريطانيون على لقاح جديد ضد فيروس كورونا يعمل بطريقة مختلفة لا تستخدم الإبر، بهدف التنوع في أنواع وأشكال اللقاحات المطورة ضد العدوى، وجعل التطعيم أكثر فاعلية ضد متحورات «كوفيد 19» الجديدة التي تظهر مؤخرًا.

طريقة التطعيم باللقاح الجديد

ويعمل اللقاح الجديد بطريقة مختلفة تمامًا، بهدف جعل عملية التطعيم أقل ألمًا بالنسبة لمتلقي الجرعة، على الرغم من أن غالبية الإبر الحالية لا ينتج عنها ألمًا ناتج عن الوخز، لكن اللقاح الجديد الذي يعمل عليه باحثين جامعة «ساوثامبتون» البريطانية، من المفترض أن يُمنح بشكل هوائي عن طريق الجلد، إذ تصل الجرعة بدقة إلى المناطق المستهدفة بالجسم، بحسب ما نشرته شبكة «سكاي نيوز».

التطعيم بجرعات اللقاح البريطاني الجديد تتم عن طريق وضع المركب في جهاز صغير، وإلصاق جزء بلاستيكي منه على جلد الشخص، وبالتحديد بمنطقة الذراع، ويتم الضغط والدفع إلى أن تدخل الجرعة عن طريق الجلد.

البيانات الحالية عن اللقاح الجديد غير مكتملة

وتعليقًا على تجربة اللقاح البريطاني الجديد، قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري ورئيس وحدة الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن البيانات الحالية بالنسبة لتجربة اللقاح الجديد غير كافية، لمعرفة مدى فاعليته لمقاومة متحورات كورونا الجديدة، أو توضيح طريقة عمله والتقنية المستخدمة فيه بعيدًا عن طريقة الحقن بالهواء.

استشاري المناعة: الطريقة المعلنة لم تستخدم من قبل

وأضاف «الحداد» في حديثه لـ«الوطن»، أن أغلب الدراسات التي تخرج بشأن لقاحات جديدة مقاومة لعدوى كورونا أو المتحورات لا تكتمل، إذ تم الحديث مسبقًا عن أنواع عديدة مقاومة لـ«كوفيد 19» منها النباتي وآخر بالاستنشاق، إلا أن تلك الدراسات لا تُستكمل بعد ذلك، مؤكدًا أن طريقة التطعيم بالجلد التي تم الإعلان تجربتها في اللقاح البريطاني، لم تستخدم سابقًا في أي أنواع من اللقاحات سواء كورونا أو غيرها.

وذكر الفريق العلمي البريطاني، أن اللقاح المحتمل سيعطي مناعة واسعة ضد المتحورات الجديدة، وفيروسات أخرى من عائلة كورونا، وهو ما أكده الباحث سول فوست، مدير منشأة التجارب السريرية التابعة للمعهد الوطني البريطاني للصحة في جامعة «ساوثامبتون».