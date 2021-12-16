حظك اليوم برج العذراء الخميس 16-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يفضل مولود برج العذراء، الابتعاد عن العشوائية، ويميل للحياة المنظمة بشكل كبير، كونه يملك شخصية دقيقة ومرتبة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

القمر ما زال بمنزل الحظ ويمدك ذلك بالثبات والقوة ويسمح لك ذلك بإدارة المواقف.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

الوضع الفلكي داعم ويجعلك قادرا على التعبير عن مشاعرك وتبدو لبقا في عرض وجهة نظرك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الإعلامية وفاء الكيلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 10 سبتمبر.