«الأرصاد»: منخفض جوي يضرب مصر الفترة المقبلة.. ودرجات الحرارة تصل لـ10

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم، إنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة خاصة خلال الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر، فدرجات الحرارة الصغرى تتراوح ما بين 11 و12 درجة، والعظمى تتراوح على شمال البلاد ما بين 17 و18 درجة، وعلى جنوب البلاد ما بين 20 و22 درجة.

الإسكندرية تتعرض لفرص أمطار خلال يومى الخميس والجمعة

وأضاف «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحقيقة»، مع الإعلامية أية عبدالرحمن، على «extra news»، أنه من المتوقع سقوط أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، خلال الفترة المقبلة، كما أن البلاد تتعرض إلى منخفض جوي في طبقات الجو العليا، خلال الـ6 أيام المقبلة، الأمر الذي يساعد على انخفاض الحرارة، منوهًا إلى أن العظمى تصل إلى 16 والصغرى إلى 10 درجات، بنهاية الأسبوع المقبل، كما أن الإسكندرية تتعرض لفرص أمطار من خفيفة إلى متوسطة تستمر خلال يومى الخميس والجمعة، وتقل يومى السبت والأحد، ومتوقع أن تعود يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

ارتداء الملابس الشتوية ومتابعة النشرات الجوية

وأوضح مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأمطار وسقوطها على السواحل الشمالية والتقلبات الجوية أمور طبيعية بالنسبة لهذا الوقت من العام، ناصحًا المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية خلال الفترة المقبلة، فضلا عن متابعة النشرات الجوية بسبب نشاط الرياح وفرص سقوط الأمطار المتوقعة خلال الفترة المقبلة.