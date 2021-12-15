شروط تقنين أوضاع مزاولة التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت

نظمت مصلحة الضرائب المصرية، عمليات تسجيل مزاولة الأنشطة التجارية الإلكترونية عبر الإنترنت، سواء لنشاط الإنتاج وإذاعة المحتوى المسموع والمرئي أو لنشاط الإنتاج ونشر المحتوى المقروء.

وحددت «الضرائب» في الكتاب الدوري رقم 89 لسنة 2021، الإجراءات والآليات اللازمة لتقنين أوضاع مزاولة نشاط التجارة الإلكترونية في 22 نوفمبر الماضي، بحسب ما جاء في الكتاب الدوري.

أكواد مختلفة بحسب كل نشاط تجاري

ووفقًا للكتاب الدوري رقم 89 لسنة 2021، صنفت «الضرائب» أكواد مختلفة بحسب كل نشاط تجاري، إذ حددت الكود رقم 117 لنشاط التجارة الإلكترونية، في حين صنفت الكود رقم 118 لنشاط الإنتاج وإذاعة المحتوى المسموع والمرئي، وأخيرًا وضعت الكود رقم 119 لنشاط الإنتاج ونشر المحتوى المقروء.

ولفت الكتاب الدوري إلى أن عمليات التسجيل الضريبية، ستكون لمزاولي الأنشطة الإلكترونية التجارية أو غير التجارية، وذلك على غرار الصفحات والمواقع على الإنترنت التي تتربح بالبيع أو التسويق لخدمة أو ساعة أو صانعي المحتوى من مقر إقامته.

المستندات اللازمة لفتح الملف الضريبي

واشترط الكتاب الدوري لمصلحة «الضرائب» عدد من المستندات التي يتوجب على صاحب النشاط تقديمها للتسجيل وفتح الملف الضريبي اللازم لمزاولة النشاط، ومن أهم تلك المستندات تأتي بطاقة الرقم القومي كأولوية بالإضافة إلى عقد إيجار أو ملكية إلى جانب إيصال مرافق عامة مثل إيصال كهرباء أو إيصال مياه أو غاز أو تليفون أرضي.

أما في حالة عقود الشركات بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، أشار الكتاب الدوري رقم 89 لسنة 2021، إلى أنه إذا كان الممول يزاول هذا النشاط من مقر إقامته المثبت في بطاقة الرقم القومي فأنه يكتفى بصورة بطاقة الرقم القومي إلى جانب إقرار كتابي من الممول بذلك.

إنشاء وحدة التجارة الإلكترونية

كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد وجه بإنشاء وحدة التجارة الإلكترونية لإجراء وفحص وحصر لكافة مزاولي الأنشطة التجارية أو غير التجارية على المواقع الإلكترونية والصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، وتوعيتهم بضرورة الالتزام بأحكام القانون الضريبي.