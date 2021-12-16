تفاصيل القبض على سباك انتحل صفة شرطي لسرقة المارة

كشفت التحقيقات والتحريات، تفاصيل القبض على سباك يدعى «فؤاد. س»، 33 سنة؛ إذ تبين أن المتهم يعمل سباكا، وفي الليل يتجول في الشوارع بمنطقة الزيتون في القاهرة، منتحلا صفة شرطى لابتزاز الفتيات والشباب، للحصول على متعلقاتهم، تحت ضغط أنه يستطيع اصطحابهم لقسم الشرطة.

صغار السن والفتيات

وبحسب التحريات، استعان المتهم بطبنجة صوت معدلة لإطلاق الرصاص، وجهاز لاسلكي، وكان يتحرك في الشارع ليلا لاصطياد ضحاياه من الشباب صغار السن والفتيات، ويسألهم عن بطاقات التحقيق الشخصية، ثم يهددهم باصطحابهم للقسم، ومن ثم يبتزهم ويحصل منهم على مبالغ مالية، نظير إطلاق سراحهم.

القبض على المتهم

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، عقب تقنين الإجراءات، من ضبط سباك، مقيم بدائرة القسم، لانتحاله صفة رجل شرطة، واستيقافه أحد الأشخاص وبصحبته فتاة أثناء سيرهما بدائرة القسم ومطالبتهما ببطاقة تحقيق الشخصية، وبحوزته سلاح ناري «طبنجة صوت معدلة»، وخزنة بها عدد من الطلقات للعيار ذاته وجهاز لاسلكي.

اعترافات المتهم

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، وما جاء بأقوال المجنى عليهما، اعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب «انتحال صفة ضابط شرطة»، مشيرا إلى أنه يبتز المواطنين في الشارع ويسرقهم؛ إذ يستغل الشباب صغار السن الذين يمشون في الشارع بصحبة فتيات، نظرا لخشيتهم منه، وإمكان إحداث فضيحة لهم.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهم للنيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.