«داليا ومحمود» هاكرز تخصص في ابتزاز الأسر بالمحلة.. والنيابة تأمر بضبطهما

أصدر المستشار عماد سالم المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة أول المحلة بسرعة ضبط وإحضار شاب وفتاة كونا تشكيلا عصابيا تخصص في الهاكرز والسطو الإلكتروني على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، لعدد من الأسر وابتزازهم بنشر صور خاصة في أوضاع مخلة مقابل الابتزاز وتقاضي أموال.

النيابة تأمر بضبط وإحضار شاب وفتاة كونا تشكيلا عصابيا للسطو الإلكتروني

كما استمعت النيابة العامة إلي أقوال أفراد أسرتين من ضحايا التشكيل العصابي في البلاغ الذي يحمل رقم 11626 جنايات قسم أول المحلة لسنة 2021 م والذي تناول وقوعهم تحت طائلة الابتزاز والجرائم الإلكترونية بقصد تجارة البشر ونشر صورهم في أوضاع فاضحة.

تحقيقات النيابة العامة توثق جرائم الشاب والفتاة وابتزازهما للأسرتين بالمحلة

وكشفت مصادر داخل النيابة أن التحقيقات كشفت قيام المتهمين «الشاب والفتاة» باستخدام برامج ممولة تدعم تقنية التجسس والهاكرز للاختراق حسابات ضحاياهما ونشر صورهم على صفحات ومواقع إباحية بقصد التشهير والابتزاز المادي والعيني وهو ما ثبت عبر تقارير خبراء في الجرائم الإلكترونية.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم أول المحلة يفيد بورود بلاغ من أسرتين تعرضا للسطو الإلكتروني والهاكرز من جانب فتاه تدعى «داليا محمد القناوي» 29 سنة متزوجة مقيمة بقرية ميت حبيب بنطاق مركز سمنود وشاب آخر يدعى «محمود راجي مدكور» 31 سنة مقيم بشارع شكري القوتلي بدائرة قسم أول المحلة وكلاهما «هاربين».

تفاصيل واقعة ابتزاز أسرتين والتشهير بهما عبر «فيس بوك»

وأفاد المبلغون بأنهم فوجئوا باستيلاء المتهمين على صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي وتلقيهم رسائل من أشخاص مجهولين بابتزازهم بطرق غير مشروعه وابتزازهم مقابل الحصول على أموال نقدية والتهديد بنشرها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

في المقابل أوصى مدير أمن الغربية اللواء ياسر عبدالحميد، مدير المباحث الجنائية، بسرعة ضبط الجناة الهاربين وتسليمهما للعدالة والانتقال إلى موقع البلاغات المقدمة ضد التشكيل العصابي الذي يقوده شاب وفتاة.

توجيهات أمنية بسرعه ضبط المتهمين الهاربين وتسليمهما للعدالة

وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابتة والمتحركة أفادت التحريات الأمنية هروب الشاب والفتاة من محل إقامتهما لأماكن غير معلومة.

وأفادت التحريات الأمنية التي أجراها المقدم محمد صقر، مفتش فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة صحة الاتهامات المقدمة ضد الشاب والفتاة وارتكابهما وقائع مماثلة وشروعهما في التعدي على الأسرتين بقصد التشهير والابتزاز ونشر صورهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي على غرار التشهير بضحاياهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بسرعه ضبط المتهمين الهاربين.

محامي الضحايا: بلطجية يهددون الأسرتين للتنازل عن الاتهامات

في المقابل، أكد أحمد رمزي، محامي ضحايا التشكيل العصابي، أن أفراد الأسرتين تم التنكيل بهم ووقوعهم تحت طائلة ابتزاز والتهديدات بنشر صور خاصة وأخرى مفبركة لهم عبر منصات وصفحات السوشيال ميديا التي تناولت تلك الأفعال تصنيفًا قانونيًا تحت عنوان «جرائم الاتجار في البشر وابتزازهم إلكترونيًا».

وأشار إلى أنه اتخذ كافة الإجراءات القانونية للمطالبة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين وعرضهما على النيابة العامة، مؤكدًا أن موكليه يتعرضون إلى تهديدات غير سوية من جهة بعض البلطجية والخارجين على القانون تم إرسالهم من جانب المتهمين الهاربين للضغط على أفراد الضحايا للتنازل عن اتهاماتهم.