مصرع سيدة وإصابة شخص صدمهما قطار في البحيرة

لقيت سيدة مصرعها، فيما أصيبت عامل بجروح خطيرة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، بعدما صدمهما قطار أمام مزلقان إيتاي البارود بمحافظة البحيرة قبل قليل، وجري نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي وعمل الاسعافات الأولية للمصاب.

اخطار بالحادث

تلقي اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة ايتاي البارود يفيد استقبال المستشفى جثة سيدة وعامل مصاب بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم جراء، حيث صدمهم قطار بنطاق ذات المركز وجري تقلهم إلي المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

تحديد هوية الضحايا

بالانتقال والفحص تبين وفاة سيدة تدعي فادية أحمد محمد البرقي 53 سنة مقيمة في قرية العيون، وإصابة زغلول محمد حامد الأشقر 50 عاما مقيم في مركز الدلنجات، باشتباه كسر بالفخد الأيمن واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وجري حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتي بمستشفي ايتاي البارود العام وعمل الاسعافات الأولية للمصاب، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.