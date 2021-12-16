حظك اليوم برج الدلو الخميس 16-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن صاحب برج الدلو أنه الأكثر براً بأقاربه والأكثر اهتماماً بصلة الرحم ولا يكتفي بالاهتمام بأسرتهم الصغيرة إنما دائماً يود عائلته الكبيرة كذلك، وتملك امرأة هذا البرج قلب لا يعرف الأذية حتى وإن امتلك الدلائل.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

الوضع الفلكي يدفعك للاهتمام بمسائل عالقة وعليك أن تعمل بدقة وتتجنب العناد والعصبية.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

القمر في مربع برجك.. انتبه كي لا تضع نفسك في موقف يؤخذ ضدك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة لطيفة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 فبراير.