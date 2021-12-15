خبير طاقة: مصر تستغل طاقة الرياح جيدا وتسعى لتصدير الكهرباء

قال الدكتور هاني النقراشي، خبير الطاقة العالمي وعضو المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية، إن القطاع الخاص لا يمكنه أن يكون مسيطر على قطاع الكهرباء، مؤكدًا أن هناك شركات ألمانية خاصة تعمل على توفير الكهرباء.

وأضاف خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأربعاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن مصر يجب أن تكون الحكومة فيها هي المسيطرة على قطاع الكهرباء، لأن ذلك يتيح السيطرة على الاستخدام دون حدوث مشاكل.

مكان طاقة الرياح في مصر

وأوضح أن مصر تعمل على استغلال طاقة الرياح، خاصة في منطقة جبل الزيت القريبة من مدينة الغردقة، ولكن أنسب مكان يوجد عند الزعفرانة، لذا تم استغلالها هذه الأماكن من أجل توليد طاقة الرياح.

الطاقات المتجددة حميدة

وأوضح خبير الطاقة العالمي وعضو المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية، أن الطاقات المتجددة حميدة، ويكمن استخدام جميعها ولكن لكل طاقة خصوصية فطاقة الرياح تكون كثيرة في بعض فصول السنة وأقل في فصول أخرى.

مصر أكبر دولة عربية تنتج كهرباء

وأكد الدكتور هاني النقراشي، أن مصر لديها قدرة على تصدير الطاقة الكهربية إلى أوروبا، مبينًا أن تصدير الطاقة يأتي بعد تحقيق الاكتفاء من الطاقة الكهربية.

ولفت إلى أن مصر أكبر دولة عربية تنتج كهرباء تليها السعودية، مشيرًا إلى أن مجموعة الطاقة الكهربية لكل الدول العربية في البحر المتوسط تساوي الطاقة التي تنتجها مصر، وأكد أن اتفاقية الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يتم تطبيقها في الوقت الحالي، وسيكون لها تأثير جيد على الكهرباء في المنطقة.