منتدى شباب العالم يعلن مد فترة التسجيل بسبب الإقبال الشديد

أعلنت إدارة منتدى شباب العالم، مدّ فترة التسجيل أمام الشباب من جميع أنحاء العالم، الراغبين في حضور فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، التي تنطلق في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 10 حتى 13 يناير المقبل، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

التسجيل في منتدى شباب العالم

وأوضحت إدارة المنتدى في بيان عنها، أنّه كان مقررا انتهاء فترة التسجيل للحضور والمشاركة في فعاليات المنتدى يوم 15 ديسمبر الحالي، بعد أن استمر لمدة شهر كامل، ونظرا للإقبال الشديد على منتدى شباب العالم 2022 في نسخته الرابعة، وحرصا من الإدارة على إعطاء فرصة المشاركة لمزيد من شباب العالم، قررت إدارة المنتدى مدّ فترة التسجيل عبر الموقع الرسمي للمنتدى حتى نهاية الأسبوع الحالي.

منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث انطلق المنتدى عبر 3 نسخ في أعوام 2017، 2018، و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.