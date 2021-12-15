«مكافحة الإدمان»: 700 موظف تقدموا للعلاج باليوم الأول لتطبيق «الفصل»

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان، اليوم، إن حملات الكشف على الجهاز الإداري للدولة لمعرفة نسبة مدمني المخدرات من الموظفين بدأت منذ فترة، موضحًا أنه بحكم القانون يتم تطبيق فصل الموظف المتعاطي بداية من اليوم 15 ديسمبر، بينما أي موظف يتقدم للعلاج طواعية يتم علاجه في سرية تامة وبالمجان، دون فصله.

المتهربون من الكشف بمثابة مدمنين

وأضاف «عثمان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، على شاشة «mbc مصر»، أن عدد الموظفين الذين تقدموا للعلاج اليوم فقط 700 موظف، وشدد على أن أي موظف يتقدم للعلاج لن يقع تحت طائلة القانون، ولن يتم فصله، ويتم فصل الموظف حال إجراء الكشف عليه من خلال الحملات المشكلة من قبل مكافحة الإدمان ومصلحة الطب الشرعي ووزارة الصحة، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن أي موظف يمتنع أو يتهرب من التحليل، يعامل معاملة المدمن، ويتم اتخاذ قرار بفصله.

قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات لا يُطبق على القطاع الخاص

وأشار مدير صندوق علاج الإدمان، إلى أن قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، لا يُطبق على القطاع الخاص حاليًا وغير مُلزم للعاملين به، لكنه يطبق على الأماكن الخاصة التي تقدم خدمة عامة للمواطنين، مؤكدًا أن الدولة فاتحة باب الأمل لكل من يتقدم للعلاج طواعية، ومصر من الدول القليلة التي تقدم علاج الإدمان مجانًا، وهناك متابعة دورية وحملات الكشف على الموظفين مستمرة، كما أن أعداد الموظفين المقبلين على العلاج في تزايد.