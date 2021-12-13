زوج في دعوى نشوز: استولت على مليون جنيه من زملائها وورطتني كضامن   

لجأ زوج لمحكمة الأسرة بإمبابة ليقيم دعوى نشوز ضد زوجته، متهما إياها بـ«النصب»، عليه وإجباره على توقيع «كمبالات»، بدعوى ضمانها لدى زملائها في العمل حيث استولت على مبالغ مالية منهم بحجة استثمارها في مشروع «بيع أونلاين»، وبعدها سافرت لأسرتها وتركته يواجه الديون.

زواج عن قصة حب

وقال الزوج أمام قاضي محكمة الأسرة، إنه تعرف عليها خلال عمله بإحدى المحافظات، ونشأت بينهما قصه حب وارتبط بها بعد السؤال عنها وعن عائلتها وأثني الجميع على أخلاقها: «قضينا فترة الخطوبة في محافظتها وعند الزواج انتقلت لمحافظتي ونقلت عملي وحينها وافقت على الانتقال برغبتها».

الزوجة افتعلت المشاكل

وأضاف الزوج: «بعد عودتي للعمل عقب انتهاء إجازة الزواج بدأت تشتكي من الوحدة وأنها تشتاق لعائلتها، على الرغم من وجود والدتي وأخواتي معها طيلة النهار إلا أنها رغبت في الخروج وتكوين صداقات، ولم أعترض على ذلك بل عرفتها على زوجات أصدقائي، ومن يومها بدأت المشاجرات اليومية بسبب إهمالها المنزل، وبعدها عرضت عليها إحدى صديقاتها العمل معها في إحدى الشركات، ووافقت حتي لا تشعر بالملل، رغم أنني متيسر مادياً».

استولت على ميلون جنيه

وتابع الزوج في دعوى نشوز أقامها ضد زوجته: «بعد شهرين اقترحت عليا فكرة مشروع وكانت متحمسة له، وقالت إن زملائها وافقوا على منحها المال لبدء المشروع ولكنهم يحتاجون لضامن، ووقعت كمبيالات بمليون جنيه كضامن لها، لكنها جمعت الفلوس من الناس وسافرت عند أهلها وقفلت تليفونها، ولما حاولت اتكلم مع أهلها كذبوني».

وأنهي الزوج دعواه بأنه حاول حل المشكلة بطريقة ودية لكنها رفضت لقائه، فلجأ لمحكمة الأسرة ليقيم دعوى نشوز ضدها، ولا زالت الدعوى أمام المحكمة.