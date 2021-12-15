يوسف عثمان: استعنت بمغامرات محمود حميدة الرومانسية في فيلم ريتسا

أعرب الفنان يوسف عثمان عن سعادته البالغة لتقديم شخصية حداد في فيلم ريتسا، وهي تجسد فترة الشباب لشخصية الفنان الكبير محمود حميدة في الفيلم الذي من المقرر أن يعرض بشكل رسمي في دور العرض اليوم.

يوسف عثمان: أول مرة أقدم رومانسي في فيلم ريتسا

قال عثمان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «عجبتني الشخصية للغاية عندما عرضها علي الكاتب معتز فتيحة، لأنها تعيش في فترة الخمسينات والستينات وهي فترة لم أقدمها من قبل، وتدور حول شخصية قبطان بحري، وتعد هذه هي المرة الأولى التي أجسد فيها شخصية رومانسية، حيث أن أغلبية أدواري السابقة كانت تدور في إطار الكوميديا».

يوسف عثمان: أجسد دور قبطان بحري

وعن كواليس العلاقة مع محمود حميدة، قال: «رغم أنني أمثل مع الفنان الكبير محمود حميدة من طفولتي من أيام فيلم بحب السيما، إلا أن هذه المرة كانت جلساتنا طويلة للغاية، وصممت على أن يسرد لي تفاصيل وكواليس عن شكل الحب والرومانسية في فترة الخمسينات والستينات وكيفية تعامله مع جوابات الغرام وعدم الرد عليها، وسرد لي قصصا يستحيل أن أسردها للإعلام».

يوسف عثمان: عائشة بن أحمد بارعة في التمثيل والرقص

وأشار عثمان إلى أن التمثيل هذه المرة مع حميدة كان مختلفا تماما عن كل المرات السابقة رغم تصويرهم لأكثر من 10 أيام لمدة 12 ساعة يوميا أثناء تصوير فيلم من ضهر راجل.

وعن كواليس التعاون مع عائشة بن أحمد ورقصهم سويا في الفيلم، قال: «عائشة فنان رائعة للغاية، وراقصة بارعة، وتعبت للغاية من أجل تقديم دورها في الفيلم».

فيلم «ريتسا» بطولة النجوم: محمود حميدة، أحمد الفيشاوي، أمير المصري، كارولين عزمي، مي الغيطي، مريم الخشت، عائشة بن أحمد، وهو من تأليف معتز فتيحة، وإخراج أحمد يسري، وإنتاج أيمن يوسف.

وتدور أحداث الفيلم حول 3 قصص حب مختلفة، وكل قصة لها طابع خاص وتسير في خطوط متوازية إلا أن هناك رابطًا بينها.