«الفهم المقاصدي» في القرآن والسنة بدورة لـ«أوقاف دمياط»

نظمت مديرية الأوقاف بمحافظة دمياط دورة الفهم المقاصدي في القرآن الكريم والسنة النبوية بمركز تدريب الأئمة بمدينة رأس البر، تحت إشراف الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط والشيخ علي إسماعيل علي صابر مدير الدعوة بالمديرية.

حاضر في الدورة الدكتور أشرف محمد رمضان من أئمة وزارة الأوقاف بدمياط عن الفهم المقاصدي في القرآن الكريم والسنة النبوية، مبينًا أهمية دراسة علم المقاصد وفهم مقاصد الشرع، وموضحًا أن التمسك بظواهر النصوص دون فهم مقاصدها يوقع في الفتن والمشقة.

وأضاف أن فهم مقاصد الشريعة يؤدى إلى التيسير علي الناس ومسايرة الواقع كما تحدث عن مكانة السنة النبوية في التشريع الإسلامي وذكر نماذج من الأحاديث النبوية التي يتمسك البعض بظاهرها دون فهم مقاصدها وكيفية التوفيق بين الأدلة.

نشر صحيح الدين والفكر الوسطى المستنير

وعن الدعوة عبر الفضاء الإلكتروني والسوشيال ميديا، تحدث الدكتور أحمد ممدوح محمد من أئمة شباب العلماء بوزارة الأوقاف بدمياط، موضحًا أن السوشيال ميديا هدف أساسي من أهداف الوزارة ووسلية لنشر صحيح الدين والفكر الوسطى المستنير ليكون حائط صد لأى معلومات دينية خاطئة، مشيرًا إلى أن كتائب النور تواجه وبكل قوة الكتائب الإلكترونية الضالة بالحجة والبرهان.

كما التقت هبه مرعي مدير إدارة دمياط لهيئة تعليم الكبار ومحو الأمية بالحضور بشأن فصول محو الأمية وتنسيق العمل المستمر مع مديرية الأوقاف، وتحدث الشيخ أحمد فرحات منسق عام الحملة بالمديرية عن كيفية إعداد هذه الفصول ودعوة المواطنين وتشجيعهم علي الالتحاق بها من خلال الأئمة.