إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للجامعات نهاية الأسبوع المقبل

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، الاستعداد التام لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021 - 2022، من أجل لإعلان عن جداول امتحانات «التيرم الأول»، نهاية الأسبوع المقبل.

وشدد رؤساء الجامعات على ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي، والتأكيد على ضرورة دخول الامتحان للطلاب الحاصلين على لقاح كورونا «كوفيد 19»، وكذلك الدخول لغير المطعمين بشرط تقديم شهادة pcr تثبت خلو الطالب من الفيروس، وارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالجامعة.

جامعة سوهاج: استعدادت مكثفة لامتحانات الفصل الدراسي الأول

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، الاستعداد التام لامتحانات الفصل الدراسي الأول، موضحا أنه جرى التوجيه بضرورة الإعلان عن جداول امتحانات التيرم قبل الامتحانات بفترة زمنية، لافتا إلى أنه سيجرى البدء في إعلانها من الأسبوع الأخير للشهر الجاري.

ولفت «عبدالخالق» إلى أنه جرى التشديد على تطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، أبرزها التأكيد على ضرورة دخول الامتحان للطلاب الحاصلين على لقاح كورونا.

الحصول علي لقاح كورونا شرط دخول الامتحانات

في السياق ذاته، أكد الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل، الاستعداد لامتحانات التيرم الأول، تنفيذا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، منوها إلى أنه جرى التوجيه بضرورة البدء في إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول، بدءا من الاسبوع المقبل، مع التشديد والتأكيد على ضرورة تطبيق قرارات الدولة بشأن منع دخول غير المطعمين بلقاح كورونا من امتحانات الفصل الدراسي.

من جهته، أكد الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، تطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتشديد على ضرورة إعلان جداول الامتحانات، خلال الفترة المقبلة.