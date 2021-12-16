مستشار الرئيس يكشف عن متوسط استهلاك الدواء في مصر: 100 مليار سنويا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن متوسط استهلاك الدواء في مصر 100 مليار جنيه سنويًا، وسرطان الرئة مازال مشكلة حقيقة بالدولة، والسبب الأول هو التدخين، كما أن المبادرات الرئاسية للكشف عن الأورام تساهم في العلاج والوقاية للمواطنين، فمرض الملاريا ليس له تطعيم.

وأوضح مستشار الرئيس، أن مرض الدرن «السل» له تطعيم لكن ليس قويا؛ لأن المصاب يحتاج 6 أشهر للعلاج، وذلك خلال حواره في برنامج «التاسعة»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، على قناة «الأولى».

هناك جدول يومي بعدد من حصلوا على لقاحات كورونا في مصر

وأضاف «تاج الدين»، أن هناك جدول يومي بعدد من حصلوا على لقاحات كورونا في مصر، لافتا إلى ظروف تعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية، مؤكدا أن الحصول على ثقة الرئيس السيسى في مهمة بخدمة مصر «أمر رائع»، و لم يكن هناك تردد للحظة على القبول للمنصب: «الحمد لله عندما يكون لديك خبرة علمية وفنية وطبية وإدارية وتستطيع أن تؤدى هذه الخدمة فلا تردد للحظة، وأعمل 24 ساعة في هذه المهمة بدقة وبكل خبرة وعطاء لتحقيق الثقة».

العائد المادي للأطباء كان لا يوازي الجهد الذي يبذل

وأكد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، أنه سيجري إنشاء جامعات أهلية فيها كليات طب تساهم في تعليم وتدريب الأطباء في كل المحافظات، فالعائد المادي للأطباء كان لا يوازي الجهد الذي يبذل، وحدث تحسن جزئي فيه، وسيزيد قريبا، ويجري تنفيذ 3 مراكز محاكاة رفيعة المستوى لتدريب الأطقم الطبية على مستوى الجمهورية؛ في العاصمة الإدارية، والوجه البحري، وجنوب مصر.