شيرين تستقبل معجبا في منزلها.. أهدته برفيوم وبوستر وأغنية (فيديو)

استقبلت الفنانة شيرين عبدالوهاب، أحد معجبيها يدعى مراد أبوالنجا، في الاستوديو الغنائي الخاص بها في منزلها، وأهدته بوستر موقّع بخط يدها، كما أطلعته على أغنيتها الجديدة التي تستعد لطرحها الفترة المقبلة.

شيرين تهدي أحد معجبيها زجاجة العطر الخاصة بها

ونشر الشاب مراد أبوالنجا، فيديو من أمام منزل شيرين عبدالوهاب، وهو ممسكًا بالبوستر الخاص بها، عبر حسابه على تيك توك، وقال خلال الفيديو: «يا جماعة أنا دخلت استوديو شيرين، ولسه طالع من عندها، وادتني بوستر ومضتلي عليه، وادتني البرفيوم بتاعها المفضل، واتفقنا على حاجات كتير، وأنا بحبها أوي».

أحد معجبي شيرين يستمع لأغنيتها الجديدة

كما كشف الشاب أنّه استمع إلى أغنية شيرين الجديدة، قائلًا: «أنا سمعت أغنية شيرين الجديدة وهي حلوة أوي بس أنا مش هحرقها».

وكانت شيرين عبدالوهاب نشرت الفترة الماضية فيديو عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» عبر خاصية «الاستوري»، تشكره فيه على رسائله.

شيرين تطرح «خاصمت النوم»

ومؤخرا، طرحت شيرين أغنية جديدة بعنوان «خاصمت النوم» عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، من كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري.

شيرين عبدالوهاب تثير الجدل بعد طلاقها

وأثارت شيرين عبدالوهاب الكثير من الجدل الفترة الماضية، بعد طلاقها من حسام حبيب، وظهورها في أول حفل بعد عودتها إلى الساحة الفنية حليقة الشعر «زيرو»، كما انتشرت العديد من الشائعات التي تفيد بأنّ حبيب السبب في ظهورها بهذا الشكل، وهو ما نفته شيرين.

ثم خرجت بعد ذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، وقالت إنّها ما زالت تحب حسام حبيب.