زوجة «تخلع» زوجها بعد 6 شهور: مش عايز يخلف قبل 5 سنين

بعد 6 أشهر من زواجها لجأت فتاة عشرينية لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، لتقيم دعوى خلع ضد زوجها بسبب استحالة العشرة بينهما، بعد أن طلب منها إجهاض الجنين؛ لأنه لا يرغب في إنجاب أطفال قبل مرور 5 سنوات على الأقل من زواجهما، وعندما اعترضت طردها من المنزل، وهددها بعدم العودة مرة أخرى إلا في حال تنفيذ أوامره، فأقامت ضده دعوى خلع حملت رقم 186 لسنة 2021.

الزوج تغيرت طباعه بعد الزواج

قالت الزوجة للقاضي في دعواها، إنها قابلت زوجها خلال حفل خطوبة أحد الأقارب، وخلال التعارف تبادلا الإعجاب، وقرر خطبتها، وقررا الزواج في أسرع وقت، وبعد الانتهاء من شقة الزوجية، انتقلا للعيش معًا، ولم تعرف حقيقة طباعه، إلا بعد الزواج.

الزوج طلع مدمن مخدرات

وأضافت الزوجة، أنها تفاجأت بأن زوجها مدمن مخدرات عكس ما كان يظهر لها، وكان يضربها وهو تحت تأثيرها، ويفتعل المشكلات مع الجيران ليلًا ونهارًا، واكتشفت أنه تجمعه علاقات بأشخاص سيئين في المنطقة يتعاطى معهم المخدرات، وكان سكان المنطقة يشتكون منهم، وظنت أنها ستصلح من حاله، وبعد فترة تحدثت معه في أن ينجبا طفلًا، لكنه رفض.

حمل الزوجة وراء الخلافات

وتابعت الزوجة أمام قاضي محكمة الأسرة : «بعد فترة عرفت إني حامل بالصدفة، وكنت فرحانه جدًا، ومستنياه يرجع عشان أفاجأه لكن هو اللي فاجأني بردة فعله، وطلب مني إني أجهض الطفل، وطبعًا رفضت فضربني وهددني إنه هو هيسقطقني بنفسة، وبعدها افتكرت أنه كان شارب مخدرات وأنه مش في وعية، لكنه قال لي إنه مش بيفكر في إنه يخلف إلا بعد 5 سنيين، وطلب مني الإجهاض ولما قولت له إني مش هعمل حاجة حرام، طردني وقال لي مترجعليش بعيال».

وأنهت الزوجة دعواها بأنها لم تجد سبيلًا تلجأ إليه سوى معارك القانون ومحاكم الأسرة، فأقامت دعوى خلع، والتي أزالت منظورة أمام المحكمة.