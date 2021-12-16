مصرع طفل صعقا بالكهرباء أثناء شربه المياه من طلمبة بسوهاج

لقى طفل مصرعه صعقا بالتيار الكهربائي، أمس، أثناء شربه المياه من طلمبة مياه متصل بها موتور مياه كهربائي بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طما المركزي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طما يفيد وصل الطفل «محمد. م. ا»، 3 سنوات، ويقيم دائرة مركز طما إلى المستشفى المركزي «جثة هامدة» إثر صعق كهرباء، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث مركز طما.

والد الضحية: صعق بالكهرباء أثناء شربه للماء

بسؤال والده المدعو «محمود. ا. خ»، 28 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء قيام نجله المذكور بالشرب من طلمبة مياه متصل بها موتور مياه كهربائي أمام المنزل صعقه التيار الكهربائي، مما نتج عنه وفاته ونفي الشبهة الجنائية.

سبب الوفاة توقف عضلة القلب

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة توقف عضلة القلب نتيجة صعق كهرباء ولا توجد شبهة جنائية.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة.