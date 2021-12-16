كوريا الجنوبية تحظر تجمع 5 أشخاص أو أكثر بسبب كورونا

قررت كوريا الجنوبية حظر التجمعات الاجتماعية الخاصة لخمسة أشخاص أو أكثر في جميع أنحاء البلاد، وإجبار المطاعم على الإغلاق عند الساعة 9 مساء، في أشد تطبيق لقيود فيروس كورونا في البلاد حتى الآن، فيما تكافح المستشفيات وقتا صعبا مع الجائحة.

الإجراءات الجديدة سيتم تطبيقها لمدة 16 يوما على الأقل

ونقلت وكالة «أسوشيتدبرس» عن رئيس الوزراء «كيم بو كيوم» اليوم الخميس، إن الإجراءات الجديدة سيتم تطبيقها لمدة 16 يوما على الأقل بعد دخولها حيز التنفيذ يوم السبت الماضي، مؤكدا أن هناك حاجة ملحة لوضع البلاد في توقف تام مع الزيادة الكبيرة في حالات الإصابة التي يقودها متحور دلتا، والتي تضغط على المستشفيات وتنهك العاملين الطبيين، كما ستعود المدارس في العاصمة المكتظة بالسكان «سول» والمناطق الحضرية القريبة، حيث تفشي الفيروس بشدة، إلى التعلم عن بعد رغم إعادة فتحها بالكامل في نوفمبر.

وقال رئيس الوزراء، المسؤول الثاني الأعلى في سول بعد الرئيس، مون جيه إن، خلال اجتماع خاص بالفيروس: إنه خلال فترة التوقف التام هذه، ستعزز الحكومة استقرار قدرات الاستجابة الطبية لدينا، نطلب من شعبنا الاستجابة لهذه الجهود من خلال التطعيم بنشاط.

إصابات قياسية في كوريا الجنوبية

وأعلنت وكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن 7622 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الخميس، وهو ما يقترب من الرقم القياسي اليومي البالغ 7850 حالة والمسجل في اليوم السابق، وبذلك وصل عدد حالات الإصابة محليا إلى 544117، مع إصابة ما يقرب من 97 ألف شخص في ديسمبر الحالي، وكانت معظم حالات انتقال العدوى في منطقة العاصمة، حيث يقول المسؤولون إن أكثر من 86 بالمائة من وحدات العناية المركزة المخصصة لعلاج كورونا مشغولة بالفعل وسط ارتفاع في حالات دخول المستشفيات والوفيات.

وتوفي أكثر من 890 مريضا بالفيروس هذا الشهر، ليرتفع عدد الوفيات في البلاد إلى 4518، وحتى صباح اليوم الخميس، وكان هناك 989 مريضا في حالة خطيرة أو حرجة.