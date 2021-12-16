إندونيسيا ترصد أول حالة إصابة بـ«أوميكرون» لدى عامل في مستشفى

أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، اكتشاف أول حالة إصابة بمتحور «أوميكرون» من فيروس كورونا لدى عامل تنظيف بمستشفى في «جاكرتا» وفقا لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس فى نبأ عاجل.

وأوضح وزير الصحة الإندونيسي، بودي جونادي صادكين، اليوم الخميس، أن أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون لفيروس كورونا جرى اكتشافها لدى عامل تنظيف بمستشفى في جاكرتا، مشيرا إلى أنه لم تظهر على المريض أي أعراض وتم عزله في مستشفى طوارئ قرية الرياضيين حيث يعمل المريض.

وزير الصحة الإندونيسي: اكتشاف حالة الإصابة الأربعاء

وأشار وزير الصحة الإندونيسي، إلى إنه تم اكتشاف الحالة يوم الأربعاء، وحث الناس على مواصلة اتباع البروتوكولات الصحية الموصى بها، بما في ذلك ارتداء الأقنعة والحفاظ على التباعد، كما دعا إلى زيادة الفحوصات وتسريع برنامج التطعيم في البلاد.

4.2 مليون إصابة كورونا في إندونيسيا

وسجلت إندونيسيا، حتى الأربعاء، أكثر من 4.2 مليون حالة إصابة بكوفيد -19 وأكثر من 143 ألف حالة وفاة.

وخلال ذروة الزيادة الأخيرة في يوليو بلغ عدد الحالات 56757 حالة في اليوم حيث اكتظت المستشفيات بالمرضى ونفدت الأسرة وإمدادات الأكسجين.