«المصري للمكفوفين»: تأهل منتخب كرة الهدف للسيدات لبطولة العالم إنجاز

قال الدكتور أحمد عوين، رئيس الاتحاد المصري للمكفوفين وعضو المكتب التنفيذي الدولي لرياضات المكفوفين، إن منتخبي كرة القدم رجال وسيدات شاركا في بطولة إفريقيا التي أقيمت في غانا، والتي كانت مؤهلة لبطولة العالم في الصين، واستطاعا تحقيق إنجاز غير مسبوق.

فريق الرجال تكون في فترة قصيرة جدا

وأضاف عوين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، أن فريق الرجال حصل على الميدالية الفضة وتأهل لبطولة كأس العالم: «الفريق تكون في فترة قصيرة جدا، أما فريق السيدات فقد حققن إنجازا غير مسبوق رغم أنهن من الشابات وتأهلن للبطولة العالمية».

تحمل المسؤولية عنوان أبطال مصر

وتابع رئيس الاتحاد المصري للمكفوفين: «الفريقان تحملا المسؤولية وبذلا مجهودا كبيرا وحققا الهدف رغم الصعوبات، وقالوا لي إحنا مش جايين ناكل ولا ننام، إحنا جايين نكسب والحمد لله عملوها».

الحاجة إلى المزيد من الدعم

وأشار عضو المكتب التنفيذي الدولي لرياضات المكفوفين، إلى أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لم يقصر مع أبطال اللعبة، كما أن اللجنة الأولمبية قدمت دعما كبيرًا، لكن المطلوب أكبر بكثير: «الأبطال عسكروا في المركز الأولمبي، مفيش أجمل من كده، لكن إحنا طماعين عشان نقدر نعمل نتائج أفضل في كأس العالم لأننا مش عاوزين تمثيل مشرف، وبنشتغل على إننا ننافس مش رايحين نتسلى».