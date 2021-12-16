علاج سرطان القولون بالجسيمات النانوية.. أهم نتائج TBRI 2021

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتورة وفاء قنديل، رئيس معهد تيودر بلهارس للأبحاث، بشأن انتهاء فعاليات المؤتمر السنوي للمعهد TBRI 2021، تحت عنوان «لقاء الباحثين بالإكلينيكيين»، حيث ناقش المؤتمر آخر ما توصل إليه الباحثون في مجال سرطان القولون، واستخدام المواد ذات المصادر الطبيعية والتقنيات الحديثة مثل الجسيمات النانوية في أغراض العلاج، ودور التدخل الجيني في علاجات الأورام الخبيثة.

تبادل الأفكار وفرص للتعاون المستقبلي

وأشارت قنديل بحسب بيان، إلى أنّ المؤتمر شكّل مناخًا ملائمًا لتبادل الأفكار والخبرات المعرفية والتقنيات الحديثة من أجل خلق فرص للتعاون المستقبلي بين الباحثين من داخل المعهد وخارجه، حيث شارك في الفعاليات عدد كبير من المتخصصين والمهتمين بعلوم الطفيليات وأمراض البيئة وأمراض الجهاز الهضمي والكبد وغيرها.

وأوضح الدكتور طارق أبوشوشة، نائب رئيس المؤتمر، أنّ المؤتمر جاء بهدف ربط البحث العلمي بالتطبيقات الإكلينيكية، بمشاركة نخبة من الأطباء والعلماء المصريين ونظرائهم الدوليين من ألمانيا والهند فى مجالات علمية وطبية مختلفة، لافتًا إلى نجاح فعاليات المؤتمر، وثراء وتنوع الموضوعات التي جرى تقديمها، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة المشاركين في اللقاءات الي تمت وجهًا لوجه.

تأثير التغيرات المناخية على صحة الإنسان

وأضاف الدكتور السيد صالح، سكرتير المؤتمر، أنّ المؤتمر استعرض في جلساته أحدث الأبحاث في مجالات أمراض الكلى والمسالك البولية، ومناقشة دور البحث العلمي في تطوير العمليات الجراحية، بما فى ذلك عمليات زراعة الأعضاء، وعلاقة الأمراض الطفيلية بالسرطان، والاستخدام المستحدث للرخويات الطبية كمصدر للمواد الفعالة، وتأثير التغيرات المناخية على النظام البيئي وصحة الإنسان.

وتضمنت جلسات المؤتمر عدة محاضرات بهدف تبادل الخبرات والآراء والمناقشات، لتسليط الضوء على أهمية ربط البحث العلمي بالتطبيقات الإكلينيكية، وعرض أحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال، ومناقشة أنشطة البحث الحالية والتي تساهم في سد الفجوة بين البحث العلمي والتطبيق الإكلينيكي.