«مكافحة الإدمان»: علاج 6500 شخص في مناطق بديلة العشوائيات

التقى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، ممثلي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان؛ لاستعراض جهود الصندوق على مستوى محافظة القاهرة، وجدول تقديم المحاضرات والندوات التوعوية وورش العمل على مستوى كافة الأحياء، وكيفية تقديم كافة الخدمات العلاجية لكل من يعاني من مشكلة إدمان المخدرات.

علاج 6500 مريض في مناطق بديلة العشوائيات

كما استعرض ممثلوا الصندوق الجهود، التي تمت بالأماكن التي أقامتها الدولة كبديل للعشوائيات كـ «الأسمرات، والمحروسة، واسطبل عنتر، وأهالينا، ومعًا، وروضة السيدة»، إذ تم تقديم العلاج لأكثر من 6500 مريض.

قانون الكشف المبكر عن المخدرات

كما ناقش الاجتماع آليات تفعيل قانون الكشف المبكر عن المخدرات على مستوى المديريات والأحياء، وخطوات تبني المحافظة لحملة للتعريف بالخط الساخن للصندوق 16023 ودوره في المساعدة على الإقلاع وتقديم العلاج اللازم.

شهد اللقاء الدكتور إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وأميرة رجب المشرف المساعد للبرنامج والمشرف التنفيذي لمحافظة القاهرة.