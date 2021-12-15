عرض تجربة مصر في الحرف التراثية بمؤتمر مكافحة الفساد بشرم الشيخ

تعرض مصر على هامش مؤتمر مكافحة الجريمة والفساد في شرم الشيخ، تجربتها في إحياء الحرف اليدوية والتراثية في إطار حرص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على دعم أصحاب الحرف اليدوية والتراثية، بتشجيعهم على التوسع في تسويق منتجاتهم وتطويرها عن طريق تسهيل مشاركتهم في المعارض المحلية والدولية وإتاحة نوافذ تسويقية متنوعة أمامهم، وذلك تماشياً مع استراتيجية الدولة الداعمة لهذا القطاع.

يضم حوالي 2700 مشارك من المنظمات الإقليمية

وينظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر معرضًا للمنتجات اليدوية والتراثية، وذلك على هامش الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تعقد تحت رعاية وتنظيم منظمة الأمم المتحدة، وتستضيفها مصر في مركز المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13- 17 ديسمبر الجاري.

ويُعتبر مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هو الحدث الأكبر في مجال منع ومكافحة الفساد على مستوى العالم، ويقام تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث يضم نحو 2700 مشارك من الحكومات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص في مصر.

فتح قنوات تسويقية جديدة على الصعيد الدولي

ويأتي تنظيم المعرض بهدف إطلاع وفود الدول المشاركة على تجربة مصر في إحياء الحرف اليدوية والتراثية ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة في هذا القطاع الهام ماليا وفنيا مما يساعدهم على الاستمرار والتوسع، ويسهم في توفير فرص عمل وتحسين مستويات المعيشة خاصة للشباب والفتيات وهو ما يعد من أهم أهداف رؤية مصر 2030.

ويشارك في المعرض العشرات من أصحاب المشروعات اليدوية والمنتجات التراثية من مختلف محافظات الجمهورية، فضلًا عن مشاركة عارضين من محافظة جنوب سيناء والعارضين المشاركين بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على تسهيل مشاركة أصحاب الحرف اليدوية والتراثية في مثل تلك المحافل الدولية الهامة، بهدف الترويج لهذا القطاع الهام وفتح قنوات تسويقية جديدة على الصعيد الدولي لمنتجات العارضين واستمرارا في تنفيذ فعاليات خاصة بمعرض تراثنا الذى ينظمه الجهاز سنويا تحت رعاية رئيس الجمهورية وفي ضوء اهتمام الدولة بالحرف التراثية والتقليدية والعمل على ترويجها في المحافل الدولية الهامة كعنوان للهوية والثقافة المصرية.