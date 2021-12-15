التعليم تعلن ضوابط امتحان رابعة ابتدائي: 20 دقيقة للإملاء

أصدر عدد من المديريات التعليمية، تعليمات هامة للإدارات التعليمية، بشأن امتحانات نصف العام للعام الدراسي الحالي 2021/2022، التي من المقرر أن يبدأ يوم 15 يناير المقبل ولمدة 5 أيام على أن تنتهي يوم 20 من الشهر ذاته، طبقًا للجدول الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

تخصيص 20 دقيقة للإملاء من زمن امتحان العربي

وأكدت المديريات التعليمية، خلال خطابها المرسل للإدارات التعليمية، بأن يتم امتحان العملي والمستوي الرفيع لمدارس اللغات قبل امتحانات نصف العام، التي تعقد 15 يناير وامتحانات نصف العام بوقت كاف مع مراعاة زمن المادة ودون تعطيل لليوم الدراسي.

كما طالبت المديريات في خطابها، بأن يتم تقويم مواد الأنشطة للصف الرابع الابتدائي قبل نهاية الفصل الدراسي بوقت كافٍ، وتخصيص 20 دقيقة من زمن إجابة اللغة العربية للإملاء.

ورقة واحدة للأسئلة والإجابة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

وقالت المديريات التعليمية، إنه بالنسبة للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة «شلل دماغي - توحد - ذهني»، فإن امتحاناتهم تكون بنفس الجدول مع عدم مضاعفة الفترة الزمنية، على أن تكون الامتحانات موضوعية وبعيدة عن الأسئلة المقالية، وأن تكون ورقة الأسئلة هي ورقة الإجابة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات رابعة ابتدائي لنصف العام، للعام الدراسي الحالي 2021/2022 وهي كالتالي:

- السبت 15 يناير امتحان مادة اللغة العربية ساعتان ونصف، والتربية الدينية ساعة ونصف.

- الأحد 16 يناير امتحان مادة العلوم ساعة ونصف، والمهارات المهنية ساعة ونصف.

- الاثنين 17 يناير امتحان مادة الدراسات الاجتماعية ساعة ونصف، و«ICT» ساعة ونصف.

19 يناير امتحان إجازة من امتحانات رابعة ابتدائي

- الثلاثاء 18 يناير امتحان لغة انجليزية ساعة ونصف.

- الأربعاء 19 يناير امتحان إجازة الأخوة الأقباط «عيد الغطاس».

- الخميس 20 يناير امتحان الرياضيات ساعة ونصف.