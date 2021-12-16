تحرير 170 مخالفة لشروط التعاقد والتعدي على شبكتي المياه والصرف بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة تعمل على تقديم كافة سُبل الدعم والإمكانيات اللازمة لبدء تنفيذ مشروع التحول الرقمي داخل المحافظة لكونه أحد أهم محاور الارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم وتقديم أفضل الخدمات لهم، وخاصة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من خلال تقديم كوب مياه نظيف ومشروعات صرف صحي آمنة وسليمة حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على موارد الدولة

وأوضح المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الشرقية، أنه إيماناً بأهمية رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على موارد الدولة، وتطبيقاً لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على كافة الخدمات بصورة قانونية، تم تشكيل لجان من القطاع التجاري بفرع الشركة بمركز ومدينة أبو كبير للمرور والتفتيش على المشتركين بقرى الرحمانية وعرب الشيخ يوسف والزوابعة لتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات الخلسة التي يلجأ إليها البعض هروباً من اتباع الإجراءات القانونية، أو لسرقة المياه، أو الاستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد المستحقات.

تحرير 20 مخالفة لشروط التعاقد

وأشار إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير 20 مخالفة لشروط التعاقد وتحرير 50 محضر تعدي على شبكة مياه الشرب، وتحرير 100 محضر تعدي على شبكة الصرف الصحي.

وناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المواطنين بضرورة التعاقد بشكل قانوني وسداد المتأخرات وعدم التجاوز، وكذلك الإبلاغ حال وجود أي مخالفات عبر قنوات التواصل من خلال أرقام الخط الساخن.