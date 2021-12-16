البورصة تربح 5.9 مليار جنيه في منتصف تعاملات اليوم

شهد منتصف تعاملات البورصة المصرية، اليوم الخميس، ارتفاعا جماعيا للمؤشرات، حيث صعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.59%، عند مستوى 11691 نقطة، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.52%، ليرتفع بمنتصف الجلسة عند مستوى 2124.15 نقطة، وارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.75%، في منتصف التعاملات عند مستوى 3153 نقطة.

مؤشر «إيجي إكس 50» يرتفع 0.77%

وارتفع مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 0.77%، عند مستوى 2033.01 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات بلغت قيم التداولات في وقت كتابة التقرير 585.8 مليون جنيه، من خلال التداول على 115.8 مليون سهم، عبر تنفيذ 9704 صفقة.

التداول على 156 سهما

وشهدت بداية التداولات بجلسة اليوم التداول على 156 سهمًا، وارتفع 51 سهما فقط، فيما انخفض 8 آخرين، واستقر 97 أسهم دون تغيير.

رأس المال السوقي

وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة، في مستهل تعاملات جلسة اليوم نحو 4.7 مليار جنيه، مسجلا في الوقت الحالي 738.09 مليار جنيه.

المؤشر الرئيسي يتجه لمستوى 11800

ويتوقع حسام عيد، محلل مالي بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، مع استقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي يؤهله ذلك لاختبار مستوى المقاومة 11700 ثم 11800 نقطة، وفي حالة كسر مستوى الدعم الرئيسي يتجه المؤشر الرئيسي لاختبار مستوى الدعم الثاني عند 11400 نقطة.

مؤشر «إيجي إكس 70 EWI» يتجه لمستوى 2160

فيما يتوقع، مع استقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي 2100 نقطة، يؤهله ذلك لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي عند 2160 نقطة، وفي حالة كسره وظهور عمليات بيع قوية وكبيرة بالاسهم الصغيرة والمتوسطة يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى الدعم الثاني وهو 2000 نقطة.