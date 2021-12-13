مؤشرات البورصة تغلق في المنطقة الحمراء.. والسوقي يفقد 1.27 مليار جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الإثنين، داخل المنطقة الحمراء، حيث أغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» على تراجع طفيف نسبته 0.07%، بعدما أنهى التعاملات عند مستوى 11700.4 نقطة، فيما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI»، بنسبة 0.15%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2134.05 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، عند مستوى 3150.59 نقطة متراجع بنسبة 0.02%.

«إيجي إكس 50» يغلق على ارتفاع 0.4%

وارتفع مؤشر البورصة متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، بنسبة 0.4%، ليغلق الجلسة عند 2033.5 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات، بلغت قيم التداولات 1.2 مليار جنيه، من خلال التداول على 307.2 مليون سهم، من خلال تنفيذ 42.283 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 190 سهمًا، إذ ارتفع 57 سهما، فيما انخفض 66 سهما فقط، واستقر 67 سهمًا دون تغيير.

عمليات جني أرباح تسيطر على التداولات

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ جلسة اليوم شهدت ظهور عمليات جني أرباح قرب مستوى المقاومة الرئيسي عند 11800 نقطة، باتجاه المؤسسات المالية الأجنبية نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية بالأسهم القيادية، بينما اتجهت المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء، ما انعكس على أداء المؤشر الرئيسي بالتباين وعدم الحفاظ على المكاسب الصباحية.

وتابع عيد، أنّ استمرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي 11600 نقطة، يؤهله لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي عند 11800 نقطة، وحال استمرار عمليات جني الأرباح الرأسمالية وكسر مستوى 11600 نقطة يتجه المؤشر الرئيسي لاختبار مستوى الدعم الثاني عند 11400 نقطة.

وأوضح المحلل المالي، أنّه بالنسبة لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 EWI»، شهد أداء متباينا أيضا في جلسة اليوم، رغم اتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم الصغيرة والمتوسطة، نتيجة الأداء المتباين والمتذبذب لأغلب أسهم المضاربات والمتاجرة السريعة، ما انعكس على أداء المؤشر السبعيني بالتباين وعدم القدرة على اختبار مستوى المقاومة الرئيسي 2160 نقطة.

وتوقع عيد، أنّه مع استقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 2100، ما يؤهله لاختبار مستوى المقاومة 2160 أما في حالة كسره وظهور عمليات جني أرباح قوية للأسهم الصغيرة والمتوسطة يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى الدعم الثاني 2000 نقطة.

رأس المال السوقي خلال جلسة اليوم

وفيما يخص تعاملات المستثمرين خلال جلسة اليوم، اتجهت تعاملات العرب والمصريين للشراء بصافي 68.35 مليون جنيه للمصريين، و29.84 مليون جنيه للعرب، فيما اتجهت تعاملات الأجانب للبيع بصافي 98.197 مليون جنيه، واختتم رأس المال السوقي، تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 734.958 مليار جنيه، بخسائر 2.8 مليار جنيه.