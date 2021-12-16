رئيس «مياه أسيوط»: التأكيد على معايير سير العمل حفاظا على جودة الخدمة

عقد اللواء أركان حرب المهندس هشام درة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اجتماع بكافة قيادات العمل للوقوف على أهم مجريات ومعوقات الأداء المؤسسي بمختلف المناطق نحو تبني استراتيجية تواصل فعالة بين مختلف القيادات لتوضيح أهداف وأولويات العمل، وتوفير سبل التواصل المباشرة، وتمنح فرص أكبر للإلمام بتطورات الأداء.

متابعة الأعمال الجارية بمبادرة تطوير قرى الريف المصري

وشدد «درة» خلال الاجتماع المنعقد بقاعة الاجتماعات الكبرى على أهمية متابعة سير العمل بالمناطق، وخاصة الأعمال التنفيذية الجارية بمبادرة تطوير قري الريف المصري بعدد 7 مراكز على مستوى المحافظة، ومع مراعاة ضرورة الاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة شكواهم، وعلى رأسها متابعة جودة المياه المقدمة للمواطنين مع أهمية سحب عينات بصفة دورية للتحقق من كفاءة الخدمة المقدمة للموطنين.

وصرح رئيس الشركة بضرورة المتابعة الدورية لخطة التطهير الموجهة لغسيل وتعقيم الخزانات الأرضية والمروقات، بالإضافة إلى خطة غسيل شبكات المياه، والتي تأتي جنباً إلى جنب مع خطة تطهير وتعقيم غرف ومطابق الصرف الصحي الجاري تنفيذها لتغطية كافة مناطق المحافظة تجنبا لحدوث انسدادات وانفجارات في خطوط الصرف الصحي.

متابعة منظومة التحصيل

وأكد «درة» في ختام الاجتماع، على أهمية متابعة مديري المناطق لمنظومة التحصيل، والتشديد على المحصلين بمراعاة الدقة في تسجيل القراءات والتواصل الجيد مع المواطنين باعتبارهم سفراء الشركة، ونوه على عقد الاجتماع بصفة دورية لمناقشة كافة المستجدات وعرض المقترحات المبتكرة للتغلب على أي معوقات تعرقل سير الأداء بالصورة اللائقة.