مياه أسيوط تفعل خدمة الاستعلام عن الفواتير وإبلاغ القراءات بالخط الساخن

أعلن اللواء مهندس هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عن استحداث خدمة الاستعلام عن قيمة فاتورة المياه من خلال التواصل على رقم 125، وذلك من خلال رقم الاشتراك والمسجل على فاتورة المياه الخاصة به فتظهر قيمة الفاتورة التي يمكن سدادها عبر منافذ فوري أو من خلال تطبيق برنامج «MyFawry»، والذي يمكن تحميله من خلال «Google Play» أو «App store» على الهاتف المحمول.

الخدمة تسمح للعميل بالاستعلام عن بيانات الفاتورة

وأضاف أن تلك الخدمة تسمح للعميل بالاستعلام عن بيانات الفاتورة ويتيح له إمكانيه إدخال القراءة الموجودة في العداد لتلافي أخطاء التحصيل وتراكم القراءات، يأتي هذا في إطار حرص الشركة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بالتوسع في ميكنة كل الخدمات نحو التحول الرقمي ورقمنة الأداء الذي ينسجم مع الرؤية التنموية لمصر المستقبل.

وأكد رئيس مياه أسيوط، على أن جميع جهود العاملين بالشركة تتكاتف من أجل بناء الثقة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي نحو ميكنة الخدمات.

درة يتفقد أعمال مد وتدعيم خطوط الصرف الصحي بقرية الزرابي

وفى سياق آخر تفقد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد وبصحبته عدد من مهندسي الشركة أعمال مد وتدعيم خطوط الصرف الصحي بقرية الزرابي بمنطقة المعهد الديني والجاري تنفيذها ضمن مبادرة تطوير قرى الريف المصري والموجهة لـ7 مراكز على مستوى محافظة أسيوط تمثلت في «منفلوط – أبوتيج – أبنوب – صدفا – ديروط – ساحل سليم – الفتح»، مشيرا إلى أن القرية حظيت بــ830 م خطوط صرف صحي من بين أعمال المد والتدعيم المستهدفة بمركز أبوتيج نحو تحسين خدمة الصرف الصحي بالقرية.