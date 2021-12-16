تجار الصاغة يستعدون لاحتفالات عيد الميلاد بدمغ 500 كيلو جرام ذهب

ارتفع إقبال المواطنين والأجانب على شراء الذهب خلال الفترة الرهنة، وقبيل احتفالات أعياد الميلاد الميلاد والكريسماس، خاصة المشغولات الذهبيية عيار 18 خفيفة الوزن، وحققت مبيعات محال الصاغة انتعاشة بنسبة 10% في مثل هذا التوقيت.

استعدادات محال الصاغة لأعياد الميلاد

وذكر نادي نجيب سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مبيعات المشغولات الذهبية ارتفعت بنسبة 10%، حيث تم دمغ قرابة 500 كيلو جرام من الذهب استعدادا لهذه المناسبة الموسمية، والتي تستعد لها محال الصاغة في كل المحافظات.

أوزان خفيفة وأسعار قليلة

ولفت سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات إلى أن محال الصاغة تستعد لهذه المناسبة من خلال تصميم أشكال جديدة وأوزان خفيفة والإبداع في إنتاج خواتم وسلاسل وكوليهات خفيفة الوزن، لجذب مزيد من المواطنين، وكلها عيار 18الأكثر مبيعا،حيث يباع الخاتم بسعر يتراوح بين 1500 و3000 جنيه، والسلسلة بنفس السعر، والكوليهات تبدأ من 2000 جنيه حتى 4000 جنيه.

السبائك الاكثر مبيعا قبيل أعياد الميلاد

وكشف «نجيب» عن أن الإقبال خلال الفترة الماضية والسابقة لاحتفالات المواطنين بالعام الجديد على شراء السبائك زاد بشكل أكبر، نتيجة لإقبال المواطنين على الادخار في الذهب كوعاء آمن، مشيرا إلى توقعاته بشراء أكثر من 60 طنا هذا العام بعياراته المختلفة.

وحذر سكرتير الشعبة المواطنين من بيع وشراء الذهب على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددا على أن أغلبه يكون مغشوشا، والشراء فقط يكون من المحال ذات السمعة الجيدة، مع ضرورة الالتزام بالفاتورة.

والعيارات المطروحة للمشغولات الذهبية، تضمنها القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة المسموح بتداولها، ومنها عيارات 24 و21 و18 و14 و12 و9.

يشار إلى أن حجم صادرات مصر من سبائك الذهب تخطت 20 طنا سنويا، وتقدر الرسوم الموضوعة على الصادرات بقيمة 1%.