كيفية تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2021.. مرحلتان إلكترونية وورقية

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، عن كيفية تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2021؛ استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول، وحتى يتمكن الطلاب من حضور الامتحانات الخاصة بهم، على أن يتم تسجيل الاستمارة على مرحلتين، الأولى إلكترونية، والثانية في لجان يتم تنظيمها في المدرسة التابع لها الطالب ليتم تحريرها ورقيا.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، كيفية تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية، وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم في بيانها، وجاءت الخطوات كالتالي:

كيفية تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2021

- يقوم الطالب الراغب في تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الخاصة به، بالدخول للموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والدخول على اللينك الخاص بتسجيل الاستمارة من هنـــــــــــــا.

- وفي حالة إذا كان الطالب لديه البريد الإلكتروني الموحد الخاص به، يقوم بالضغط على تسجيل الدخول وإدخال البريد الإلكتروني الخاص به.

- أما في حالة إذا كان الطالب غير متذكر البريد الإلكتروني الموحد الخاص به، يقوم بالضغط على «إنشاء حساب البريد الإلكتروني»، ثم يقوم بإدخال الكود الخاص به الذي قامت المدرسة بتسليمه للطلبة، ثم يقوم بإدخال الرقم القومي الخاص بالطالب، وإدخال الكود الخاص به، ليظهر أمامه البريد الإلكتروني الخاص به وكلمة المرور.

- وبعد أن يقوم الطالب بإدخال البريد الإلكتروني الخاص به، تظهر أمامه بعض من البيانات الخاصة به والتي يجب التأكد منها مثل «الاسم رباعي – الرقم القومى - النوع - الديانة».

- يقوم الطالب بإدخال بعض البيانات الأخرى والتي تتمثل في «محافظة الميلاد، القسم التابع له محل الميلاد، رقم أقرب هاتف أرضي، رقم المحمول الخاص بولي الأمر».

- ثم بعد ذلك يقوم الطالب بتحميل صورة شخصية مقاس 4*6 بخلفية بيضاء مطابقة لصورة الاستمارة الورقية.

- ثم بعد ذلك يقوم الطالب بالضغط على حفظ، وينتظر حتى تظهر له رسالة مفادها «تم حفظ النموذج».

- وبعد الانتهاء من التسجيل الإلكتروني، يتم تسجيل الاستمارة الورقية بخط اليد تحت إشراف لجنة من المدرسة التابع لها الطالب

- ثم يقوم الطالب بكتابة البيانات الخاصة به لتكون مطابقة للاستمارة الإلكترونية مع الورقية مع شهادة الميلاد.

- ثم يقوم الطالب بإحضار 4 صور شخصية.