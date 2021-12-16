محافظ جنوب سيناء يكشف خطة تطوير ممشى دهب السياحي

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن مدينة دهب السياحة سوف تكون مختلفة العام المقبل 2022، حيث جرى وضع خطة لتطوير المدينة التي تستقبل يوميا قرابة 5000 سائح رحلة اليوم الواحد من شرم الشيخ.

وأضاف محافظ جنوب سيناء، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التطوير شمل كل القطاعات بالمدينة تلبية لاحتياجات السياح والمواطنين.

وتابع المحافظ، أن انه كلف المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ بضرورة الإشراف على هذا الملف لتصبح دهب درة جديدة في تاج محافظة جنوب سيناء.

50 مليون جنيه التطوير

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أن خطة التطوير الشاملة قطاعات بمدينة دهب السياحية يبلغ تكلفتها الإجمالية نحو 50 مليون جنيه شاملة البنية الأساسية وتطوير الميادين، رفع كفاءة بعض الشوارع والأحياء القريبة من الممشى، مضيفًا أن التطوير راعي البعد الحضاري والسياحي والبيئي للمدينة بحيث تتحول مدينة دهب إلي واحدة من أفضل الوجهات السياحية في جنوب سيناء.

تطوير الممشى السياحي بطول 1800 متر

وأشار فودة، إلى أن التطوير يشمل الممشى السياحي الذي يبلغ طوله قرابة 1800 متر يبدأ من منطقة المسبط، حتى اللايت هوس، ويشمل ممشى يجري إنشاء طريقة بأربع أنواع من الرخام المتداخل وحارة للدرجات، إلي جانب تطوير الميادين الموجودة والطرق المؤدية إلي الممشى.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أنه يجري إقامة سقالة لليخوت السياحية في منطقة اللايت هويس وهي أحد المطالب الهامة للمواطنين والسياح.

بدء تنفيذ الأعمال

ومن جانبه قال اللواء عارف عبد العزيز رئيس مدينة دهب، إن الأعمال بدأت بالفعل بالتنسيق مع الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، وبداء بالفعل نزول المعدات لإزالة الممشي القديم.

وأوضح رئيس مدينة دهب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الممشي السياحي الجديد بطول 1800 متر وعرض من 8 إلى 10 أمتار، ويشمل طريق للسياح وأخر للدرجات، بالإضافة إلى أنه جرى وضع خطوط المرافق الرئيسية في مواسير بلاستيك على جانب الممشىي بحيث إذا حدث عطل يتم إصلاح دون تكسير الممشى.

وأضاف رئيس المدينة، أنه تم مراعاة الأمطار والسيول التي تتعرض لها المدينة بحيث يكون الممشى منشأ بطريقه لمواجهة السيول والأمطار.

وتابع أن السقالة الخاصة بالمراكب واليخوت بدأ العمل فيها ويبلغ طولها 10 أمتار، مضيفا أن التطوير يشمل إنشاء نافورة راقصة في مجري السيل، وشاطئ خاص لذوي القدرات الخاصة.