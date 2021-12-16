القصه الكاملة لتعدي شاب على فتاة في البحيرة.. والتحقيقات تكشف مفاجأة

شهدت مدينة أيتاي البارود بمحافظة البحيرة واقعة تعدي شاب على طالبة بالصف الثاني الإعدادي، الأيام الماضية، الأمر الذي أثار حالة من الغضب بين الأهالي عقب نبأ الواقعة.

تحرير محضر بالتعدي على الفتاة

تلقى مركز شرطة أيتاي البارود بمحافظة البحيرة بلاغا من «أيمن.ص. م» 50 عامًا، يفيد قيام شخص يدعى «فتحي. ن. ف» 19 عامًا سائق توك توك بالتعدي جنسياً على ابنته «ح. أ. ص» 13 عامًا ومعاشرتها معاشرة الأزواج.

اعترافات الفتاة

وأقرت الفتاة في التحريات الأولية للواقعة، أن سائق التوك توك عاشرها معاشرة الأزواج بموافقتها نظراً لوجود علاقة عاطفية بينهما منذ عدة أشهر، ووجهت الجهات الأمنية بمركز شرطة أيتاي البارود بتوقيع الكشف الطبي على الفتاة بمستشفى أيتاي العام، حيث أفاد التقرير الطبي بعدم وجود إصابات ظاهرية، وجاري عرضها على الطب الشرعي.

القبض على الشاب

وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة أيتاي البارود من ضبط المتهم المقيم بشارع الجامعة القديم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ومعاشرة الفتاة برضاها لوجود علاقة عاطفية بينهما، وجري تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يذكر أن العلاقة بدأت بين الفتاة وسائق التوك توك منذ ما يقرب من 6 أشهر، حيث تغيبت الفتاة عن منزلها الأيام الماضية، وأشار مصدر أمني أن الفتاة أفادت أنها كانت بصحبته إلا أن الشاب أنكر ذلك حيث أفاد أنه كانت بمنزل عمتها.

وتابع المصدر الأمني، أن الشاب عاشرها معاشرة الأزواج منذ بداية العلاقة بينهما، ثم انقطعت علاقتهما إلا أنها تجددت مؤخرا وعاود الشاب معاشرتها مرة أخرى الأمر الذي دفعها لإبلاغ والدتها حول الواقعة.