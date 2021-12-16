محافظ البحيرة يكرم طالبين ثالث ورابع المسابقة العالمية للقرآن الكريم

تقدم اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بخالص التهنئة لكل من الطالبة روميساء أحمد إبراهيم عبد العاطي، والطالب مصطفى السيد نصر عبد السلام، من معهد الإمام الشعراوي الأزهري بقرية «الشعراوي»، التابعة لمركز حوش عيسى، لحصولهما على مراكز متقدمة فى المسابقة العالمية الـ28 للقرآن الكريم، وتكريمهما من قبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في الحفل الختامي للمسابقة.

حصول الطالبة على المركز الثالث

وأسفرت نتائج المسابقة العالمية للقرآن الكريم عن حصول الطالبه روميساء أحمد إبراهيم عبد العاطي على المركز الثالث عالمياً في حفظ القرآن الكريم كاملاً، فرع الناشئة، وهي طالبة بالصف الرابع بمعهد الإمام الشعراوي الأزهري، وتم منحها جائزة تشجيعية وشهادة تقدير.

حصول الطالب على المركز الرابع

كما حصل الطالب مصطفى السيد نصر عبد السلام على المركز الرابع عالمياً فى حفظ القرآن الكريم كاملاً، فرع الناشئة، وهو طالب بالصف السادس بمعهد الإمام الشعراوي الأزهري، في قرية الشعراوي بدائرة مركز حوش عيسى، وتم منحه جائزة تشجيعية وشهادة تقدير.

وسادت حالة من الفرح بين أهالي مركز حوش عيسى، عقب إعلان النتيجة بفوز اثنين من أبنائهم بمراكز متقدمة في المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم، وسط مشاركة عدد كبير من الأطفال.

أقيمت المسابقة بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإشراف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمحكمين والمتسابقين المشاركين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، وعدد من قيادات وزارة الأوقاف.