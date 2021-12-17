اليوم قطع المياه عن 14 منطقة في محافظة القاهرة حتى صباح السبت

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن 14 منطقة داخل محافظة القاهرة بداية من مساء اليوم الجمعة، وحتى صباح غد السبت، بسبب قيام الشركة بتنفيذ العديد من أعمال تحويل مسار خط المياه بقطر 600 مم، إلى جوار سور مترو أنفاق شبرا الخيمة، لذا تستعرض «الوطن» الأماكن والمناطق التي سيتم قطع المياه بها اليوم، والفترة التي يستقطع خلالها المياه.

بالتفاصيل.. أماكن قطع المياه في القاهرة

وأضافت شركة مياه الشرب بالقاهرة في بيان رسمي لها، أنه سوف يترتب على أعمال تحويل مسار المياه قطع المياه عن بعض المناطق التابعة لمنطقة بهتيم أولا وهي كالتالي:

1 - ميدان الحرية.

2 - عزبة رستم.

3 - الوحدة العربية.

4 - عزبة الجبلاوي.

5 - عزبة سليم.

6 - مدينة فتح.

7 - عزبة بدران.

8 - مدينة التعاون الشرقية.

ثانيا: قطع المياه عن بعض المناطق التابعة لمنطقة شبرا الخيمة:

1 - مدينة التعاون.

2 - مدينة السعادة.

3 - أرض بشير.

4 - بيجام.

5 - المنشية الجديدة.

ثالثا: سيتم ضعف المياه عن منطقة عزبة عثمان.

موعد قطع المياه في الـ 14 منطقة بالقاهرة

وأكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه سوف يتم قطع المياه بداية من مساء يوم اليوم الجمعة في تمام الساعة 8 مساء، وحتى الساعة 4 من صباح غد السبت الموافق 18 من ديسمبر الجاري.

وأهابت شركة مياه الشرب بكل من أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير كافة احتياجاتهم من المياه أثناء الفترة التي ستنقطع خلالها المياه، مشيرة إلى أنها قامت بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب، سوف تكون موجودة داخل المناطق المتأثرة.

وأكدت شركة مياه الشرب، أنه في حالة احتياج أي من المواطنين في هذه المناطق المذكورة سابقاً لسيارات مياه تصلح للشرب، يمكن طلبها من خلال الاتصال على الخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.